Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama Aydın'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 25’inci Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın yoğun bakımdan çıkarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan 25’inci Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın yoğun bakımdan çıkarıldığı öğrenildi. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan ve tedavi için İstanbul'a getirilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yoğun bakım servisinden yatan hasta katına alındığı bildirildi. Rahatsızlanarak 27 Temmuz 2019, Cumartesi gecesi Acıbadem Maslak Hastanesi'ne getirilen eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında Başhekim Dr. Cengiz Bavbek şu açıklamayı yaptı: “Genel durum bozukluğu ve yüksek ateş nedeniyle 27 Temmuz 2019, Cumartesi günü hastanemizin Genel Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisine başlanan hastamız Yaşar Büyükanıt, yatan hasta katına alınmıştır. Planlanan tedavisi yatan hasta katında sürdürülmektedir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.