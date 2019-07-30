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Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Aydın'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 25’inci Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın yoğun bakımdan çıkarıldı.

30 Temmuz 2019 Salı 12:38
Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan 25’inci Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın yoğun bakımdan çıkarıldığı öğrenildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan ve tedavi için İstanbul'a getirilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yoğun bakım servisinden yatan hasta katına alındığı bildirildi.

Rahatsızlanarak 27 Temmuz 2019, Cumartesi gecesi Acıbadem Maslak Hastanesi'ne getirilen eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında Başhekim Dr. Cengiz Bavbek şu açıklamayı yaptı: “Genel durum bozukluğu ve yüksek ateş nedeniyle 27 Temmuz 2019, Cumartesi günü hastanemizin Genel Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisine başlanan hastamız Yaşar Büyükanıt, yatan hasta katına alınmıştır. Planlanan tedavisi yatan hasta katında sürdürülmektedir."

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:38
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Yaşar Büyükanıt

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