0553 313 94 23

Yaşar Büyükanıt kimdir?

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama gelen Yaşar Büyükanıt'ın yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edildiği duyuruldu. Haberin ardından Yaşar Büyükanıt ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Yaşar Büyükanıt kimdir, kaç yaşında ve nereli?

28 Temmuz 2019 Pazar 14:08
Yaşar Büyükanıt kimdir?

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama gelen Yaşar Büyükanıt'ın yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edildiği duyuruldu. Haberin ardından Yaşar Büyükanıt ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Yaşar Büyükanıt kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Yaşar Büyükanıt kimdir?

01 Eylül 1940 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 1961 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1963 yılında Piyade Okulu'ndan mezun olmuştur. 1970 yılına kadar Kara Kuvvetlerine bağlı çeşitli birliklerde Takım Komutanlığı ve Bölük Komutanlığı yapan Orgeneral Büyükanıt, 1972 yılında Kara Harp Akademisi'nden mezun olmuş, ardından Kurmay subay olarak, Mons/Belçika'da Shape İstihbarat Dairesi Temel İstihbarat Şubesi Kuvvet ve Sistem Kısım Amirliği, Kara Harp Akademisi (Öğretim Üyeliği, Genelkurmay Personel Dairesi General-Amiral Şubesinde Kısım Amirliği ve Şube Müdürlüğü, Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Muhatız Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.

1988 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Bu rütbe ile 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ve Napoli/İtalya'da bulunan Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Karargahında İstihbarat Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 1992 yılında Tümgeneralliğe terli etmiştir Bu rütbe ile Genelkurmay Genel Sekreterliği ve Kara Harp Okulu Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1996 yılında Korgeneralliğe terfi ederek 7'nci Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay Harekat Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 30 Ağustos 2000 tarihinden geçerli olarak Orgeneralliğe terfi etmiş ve Genelkurmay 2'nci Başkanlığı görevine atanmıştır.

30 Ağustos 2004 tarihinde YAŞ kararıyla, Yaşar Büyükanıt Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgenaral Yaşar Büyükanıt, Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. Böylece ilk kez bir Genelkurmay Başkanı, Yüksek Askeri Şura toplantıları sona ermeden atanmış oldu.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Genelkurmay Başkanlığı'na 30 Ağustos 2006 gününden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın atanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararını 31 Temmuz 2006 tarihinde imzaladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt 30 Ağustos 2008 itibariyle yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.

Emekli Orgeneral Büyükanıt, TSK Üstün Hizmet Madalyası, Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, Şeref Madalyası, İtalya Silahlı Kuvvetler Şeref Nişanı, ABD Silahlı Kuvvetler Üstün Liyakat Nişanı ile Pakistan Silahlı Kuvvetler İmtiyaz Nişanı sahibi.

Bilge Filiz BÜYÜKANIT ile evli olan Mehmet Yaşar Büyükanıt'ın bir çocuğu vardır. İngilizce bilmektedir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 14:08
  1. İstanbul
  2. yaşar büyükanıt kimdir
  3. büyükanıt sağlık durumu
  4. büyükanıt
  5. yaşar büyükanıt sağlık durumu
  6. yaşar büyükanıt son dakika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Çeltik ilçe başkanı Yalavaç’tan Ataç’a ziyaret
    1. CHP Çeltik ilçe başkanı Yalavaç’tan..
    2. Alper Potuk’dan Eskişehirspor’a 100..
    3. Rize’de genç bir kızı darp edip adli..
    4. İTÜ ve TPAO'dan personel eğitimi için..
    5. Beşiktaş'ın Avusturya kampı
    6. Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları
    7. İkna edilerek teslim olan..
    8. Bayrama sayılı günler kala pazarlar..
    9. Afyonkarahisar’da otomobil şarampole..
    10. FSM köprüsü açıldı mı? FSM..
    11. Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor!..
    12. KARDEMİR’de su ihtiyacını karşılamaya..
    13. MTB Temmuz ayı meclis toplantısını..
    14. Gürkan’dan Malatyalılara müjde
    15. Ankara Kalesi için el ele
    16. Başkan Çınar, başarılı öğrencileri..
    17. Alpboğa, TOBB Kadın Girişimciler Batı..
    18. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    19. Yaşar Büyükanıt kimdir?
    20. Kağıtlar kadınların elinde sanata..
    21. Odunpazarı’nda akşamlar birlikte güzel
    22. KPSS sonuçları açıklandı KPSS 2019-1..
    23. Muğla'da tekne yangını
    24. CHPli belediyeye ait binada Türk..
    25. Konya’da bilim meraklıları Astronomi..
    26. Dünya gençliğinden Eskişehir’de..
    27. Kaynarca’da iki otomobil çarpıştı: 1..
    28. Oto Pazarı’nda bayram yoğunluğu
    29. KAPTİD Başkanı Dinler: “Bayram..
    30. Milli tenisçi Melisa Ercan, Avrupa..
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı