Gündem 8 İlde eş zamanlı operasyon! "Garson"dan o FETÖ’cülere ulaşıldı
8 İlde eş zamanlı operasyon! "Garson"dan o FETÖ'cülere ulaşıldı

8 İlde eş zamanlı operasyon! "Garson"dan o FETÖ’cülere ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde itirafçı beyanları olan ve "Garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kart kayıtları ile örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma kaydı olduğu belirlenen 18 FETÖ zanlısı yapılan operasyonla yakalandı.

İstanbul merkezli terör örgütü FETÖ operasyonunda 18 zanlı yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ'nün faaliyet ve mensuplarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde itirafçı beyanları olan ve "Garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kart kayıtları ile örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma kaydı olduğu belirlenen 18 zanlının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerden 2'sinin sözde "mahrem imam" olduğu ve sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, 16'sının ise örgüt üyesi konumunda kamu görevlisi olduğu aktarılan açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Kayseri ve Samsun'da 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, tüm şüphelilerin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramalarda örgütsel dokümanlar ve birçok suç unsuruna el konulduğu bildirildi.

