Türkiye yeni güne iki büyük operasyonla uyandı! Çok sayıda gözaltı var

'Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarını Kötüye Kullanmak ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. 12 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bir diğer operasyon ise DAEŞ'e yönelik gerçekleşti. İstanbul ve Adana'da yapılan operasyonlarda 10 kişi yakalandı.