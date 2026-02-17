Türkiye yeni güne iki büyük operasyonla uyandı! Çok sayıda gözaltı var
'Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarını Kötüye Kullanmak ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. 12 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bir diğer operasyon ise DAEŞ'e yönelik gerçekleşti. İstanbul ve Adana'da yapılan operasyonlarda 10 kişi yakalandı.
12 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarını Kötüye Kullanmak ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 1 milyar 356 milyon TL işlem hacmi bulunan 86 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
