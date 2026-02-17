  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fatih Terim, Juventus maçında Galatasaray'ın dezavantajını İtalyanlara açıkladı İşte çocukları abur cuburdan kurtarmanın yöntemleri: Ebeveynler 'aman ha'… Tıbbi gözetim şart... Genç erkeklerin gizli tehlikesi... Aniden geliyor 'Petrol çok, gelin çıkarın size pay verelim' demişlerdi! Türkiye ile ilgili yeni açıklama geldi: Yıllardır bunu bekliyorduk Sabit fiyattan satılacaklar: Bir ilde daha Ramazan kampanyası Yeni açıklama geldi! O detaya önem verin... Ramazan'da enerji kaybettiren 2 hata Aman sakın... Kulakta bunu yaparken dikkat... Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar Galatasaray'ın sağ bekinde kim olacak? Okan Buruk'un tercihi Galatasaray'ın makinası Juventus maçı öncesi çıldırdı: Köpek muamelesi yaptılar, ben kukla değilim!
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Tıbbi gözetim şart... Genç erkeklerin gizli tehlikesi... Aniden geliyor
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Tıbbi gözetim şart... Genç erkeklerin gizli tehlikesi... Aniden geliyor

Genç erkeklerde aniden ortaya çıkan göğüs ağrısı ve nefes darlığına mutlaka dikkat etmek lazım.

#1
Foto - Tıbbi gözetim şart... Genç erkeklerin gizli tehlikesi... Aniden geliyor

Tıp dünyasında spontan pnömotoraks olarak adlandırılan ve halk arasında "akciğer sönmesi" şeklinde bilinen klinik tablo, özellikle 15 ile 30 yaş arasındaki erkek popülasyonu için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam etti.

#2
Foto - Tıbbi gözetim şart... Genç erkeklerin gizli tehlikesi... Aniden geliyor

Genellikle hiçbir ön belirti vermeksizin, tek taraflı ve batıcı bir göğüs ağrısı ile kendisini gösteren bu durumun, çoğu hasta tarafından yanlış teşhis edilerek "kas spazmı" ya da "yel girmesi" olarak geçiştirildiği kaydedildi.

#3
Foto - Tıbbi gözetim şart... Genç erkeklerin gizli tehlikesi... Aniden geliyor

Amerikan Göğüs Cerrahları Derneği tarafından yayımlanan güncel raporlar, bu vakaların ?’inden fazlasının erkeklerde görüldüğünü ortaya koydu. Akciğer yüzeyinde oluşan ve "bleb" adı verilen küçük hava keseciklerinin patlaması sonucu, havanın akciğer ile göğüs duvarı arasına dolmasıyla organın büzüldüğü bildirildi.

#4
Foto - Tıbbi gözetim şart... Genç erkeklerin gizli tehlikesi... Aniden geliyor

Sigara kullanımı ve genetik yatkınlığın yanı sıra, fiziksel yapının da bu duruma zemin hazırladığı ifade edildi.

#5
Foto - Tıbbi gözetim şart... Genç erkeklerin gizli tehlikesi... Aniden geliyor

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan Mayo Clinic Göğüs Cerrahisi Bölümünden Dr. Shanda Blackmon, zayıf ve uzun boylu gençlerin anatomik yapıları gereği daha yüksek risk taşıdıklarını belirtti.

#6
Foto - Tıbbi gözetim şart... Genç erkeklerin gizli tehlikesi... Aniden geliyor

Dr. Blackmon, göğüs kafesindeki basınç değişimlerinin bu bireylerde daha sert hissedildiğini ve tedavi edilmeyen vakaların kalp üzerinde baskı oluşturarak hayati risk doğurduğunu vurguladı. Johns Hopkins Üniversitesi'nden Pulmonolog Dr. Panagis Galiatsatos ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

#7
Foto - Tıbbi gözetim şart... Genç erkeklerin gizli tehlikesi... Aniden geliyor

"Genç hastalar genellikle göğüs ağrısını spor yaralanmasıyla karıştırma eğilimi gösterdi. Ancak ani başlayan ve nefes alırken şiddetlenen o 'bıçak saplanması' hissi, akciğerin dış zarı ile göğüs kafesi arasındaki boşluğa hava sızdığının en net kanıtıdır. Bu noktada radyolojik görüntüleme yapılmadan tanı konulması imkansızdır."

#8
Foto - Tıbbi gözetim şart... Genç erkeklerin gizli tehlikesi... Aniden geliyor

Hastalığın seyrinde erken müdahalenin akciğerin tekrar şişirilmesi ve kalıcı hasarın önlenmesi açısından hayati olduğu aktarıldı. Uzmanlar, nefes darlığının istirahatle geçmediği durumlarda, vaktin en büyük düşman olduğunu dile getirdi.

#9
Foto - Tıbbi gözetim şart... Genç erkeklerin gizli tehlikesi... Aniden geliyor

Küçük çaplı sönmelerde oksijen tedavisi yeterli olurken, ileri derece vakalarda göğüs tüpü uygulamasıyla havanın tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fetullah mezarında ters dönecek! 52 vergi müfettişi tutuklandı
Gündem

Fetullah mezarında ters dönecek! 52 vergi müfettişi tutuklandı

Türkiye eli kanlı terör örgütlerine göz açtırmıyor. İstanbul merkezli 11 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 vergi müfettişi tutuklandı...
Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası!
Gündem

Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası!

Elazığ'da kendi evinde eşiyle yakaladığı adamın bıçaklı saldırısına uğrayan ve kendini korumak isterken katil olan baş komiserin yargılandığ..
Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! "Başını açmazsan aramıza giremezsin"
Gündem

Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! “Başını açmazsan aramıza giremezsin”

Kemalist ideolojinin onlarca yıl başörtülü kadınlara yaşattığı ayrımcılığı görmezden gelip sosyal medya gazıyla Atatürkçülük taslayan tesett..
CHP'li Ekrem’in 'sahte diploma' soruşturmasında yeni karar!
Gündem

CHP'li Ekrem’in 'sahte diploma' soruşturmasında yeni karar!

Türkiye’nin kilitlendiği ‘sahte diploma’ davasında bugün Silivri’de tansiyon yükseldi! Hakkında açılan yolsuzluk, para aklama ve suç örgütü ..
İran ne bir Venezuela ne de Yugoslavya olur Amerika İran’da batağa saplanacak
Dünya

İran ne bir Venezuela ne de Yugoslavya olur Amerika İran’da batağa saplanacak

İran, Yugoslavya örneğine benzer şekilde parçalanması mümkün olmayan bir ülkedir, yapısal farklılıkları ve günümüzdeki uluslararası konjonkt..
Bakan Gürlek'ten İsrail'in Batı Yaka kararına sert tepki: Kabul etmiyoruz
Gündem

Bakan Gürlek'ten İsrail'in Batı Yaka kararına sert tepki: Kabul etmiyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail’in işgal altındaki Batı Yaka’da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma kararını Türkiye o..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23