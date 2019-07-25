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Yaşamaz denen Poyraz bebek ilk doğum gününü, hayatını kurtaran doktorla kutladı

Doğum sonrasında Hipoplastik Sol Kalp Sendromu teşhisi konan ve hayati tehlikesi bulunan minik Poyraz üç günlük ve yedi aylıkken geçirdiği ameliyatlarla sağlığına yeniden kavuştu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:27
Yaşamaz denen Poyraz bebek ilk doğum gününü, hayatını kurtaran doktorla kutladı

Doğum sonrasında Hipoplastik Sol Kalp Sendromu teşhisi konan ve hayati tehlikesi bulunan minik Poyraz üç günlük ve yedi aylıkken geçirdiği ameliyatlarla sağlığına yeniden kavuştu. Şimdilerde dişleri çıkan ve emeklemeye başlayan Poyraz bebek, ilk doğum gününü hayatını kurtaran doktoruyla beraber kutladı.


Poyraz bebek Küçükçekmece’de bulunan bir devlet hastanesinde geçtiğimiz sene dünyaya geldi. Doğumdan hemen sonra çocuğun sol kalp pompasının gelişmediği tespit edildi. Hemen testleri yapılan talihsiz bebek hemen Florya da bulunan İAÜ VM Medical Park Florya hastanesine sevk edildi. Burada çocuğu yeniden muayene eden ve testler yapan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. A. Bülent minik Poyraz’a Hipoplastik Sol Kalp Sendromu teşhisi koydu. Ciddi bir şekilde hayati tehlikesi bulunan bebek için üç günlükken ameliyat kararı alındı. Henüz üç günlükken yapılan ameliyat başarılı geçince temiz kan ve kirli kanı ayıran kalp pompasının gelişmesi için ikinci ameliyat için yedi ay beklendi. Poyraz bebek 7’inci aya geldiğinde. Prof. Dr. A. Bülent Sarıtaş Minik bebeği yeniden ameliyata aldı. Bu ikinci ameliyatta başarılı sonuç verdi ve Poyraz bebek sağlığına kavuştu. Doğduğu günden bu yana zor günler geçiren Poyraz bebek şimdi etrafına gülücükler saçıyor ve emeklemeye başladı. Poyraz bebeği ameliyat eden Prof. Dr. Sarıtaş ve hastane yetkilileri minik bebek için doğum günü partisi düzenledi. İlk doğum gününü kendisini hayata bağlayan doktoruyla geçiren Poyraz bebek etrafa gülücükler saçtı.


Poyraz bebek artık başka bir ameliyat geçirmeyecek


Poyraz bebeğin artık sağlığına kavuştuğunu ve gelişiminin normal seyredeceğini belirten Prof. Dr. A. Bülent Sarıtaş “Poyraz bebek bize 112 aracılığıyla geldi. Bize sundukları tanı hipoplastik sol kalp sendromuydu. Hipoplastik kalp sendromu kalbimizde temiz kan pompalayan pompanın ve aynı zamanda buradan çıkan aortanın gelişmediği sendromik bir tablo olarak tanımlanır. Maalesef hastalarımızın birçoğunda bu pompa gelişmeyeceği için kirli kan ve temiz kanı birbirinden ayırmak çoğu zaman mümkün olmuyor. Ama poyraz bebekte anatomik uygunlukta olduğu için yeni doğan döneminde üç günlükken bir ameliyat yaptık. Bu ameliyat sayesinde asıl ameliyatı yapıncaya kadar geçen bu yedi aylık zamanda bu sol pompanın gelişmesine fırsat tanıdık. O da bizi utandırmadı. Sol pompa gelişti ve yedinci ayda da tamamen kirli kan ve temiz kanın birbirinden ayrıldığı normal sağlıklı bir bebekte ki gibi bir ameliyat yaparak sağlığına yeniden kavuşturduk. Bundan sonraki dönemde inşallah ikinci, üçüncü bir ameliyata gerek kalmadan sağlıklı bir şekilde büyüyecektir. Biz bu durumdan çok memnuniyet duyduk” diye konuştu.


Biz bir aile gibi olduk


Doğumdan itibaren zorlu bir süreç yaşadıklarını belirten anne Beritan Arslantürk “ Bizim için zorlu bir süreçti ama hem hastane hem de Bülent bey sayesinde biz bu süreci kolay atlattık diyebiliriz. Biz burada aile gibi olduk bu da atlatmamızda yardımcı oldu. Belki de başka bir şekilde olsaydı bize destek olmasalardı biz kolay atlatamayacaktık. Ama hemşirelerimiz ve doktorlarımız bizimle çok ilgiliydi. Biz her şekilde birbirimizden haber alıyoruz kendileri artık bizim ailemiz gibi ve ilk doğum günümüzü de birlikte kutladık” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:27
  1. doğa

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