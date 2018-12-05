THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yaşam mücadelesini kaybeden bekçiye son görev

Mersin'de geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve tedavi altına alınan mahalle bekçisi, yaşamını yitirdi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:36
Yaşam mücadelesini kaybeden bekçiye son görev

Mersin'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan mahalle bekçisi Mehmet Akif Çam (25), 2,5 aydır hastanede sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

22 Eylül günü Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında mahalle bekçisi Mehmet Akif Çam, ağır yaralandı. Mersin Üniversitesi  Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Çam, yaklaşık 2,5 ay hayata tutunma mücadelesi verdi. Ancak yaşam savaşını bu sabah kaybetti.

Genç mahalle bekçisi için bugün Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şerafettin Yılmaz, il emniyet müdür yardımcıları ve talihsiz gencin mesai arkadaşlarının katıldığı törende acılı anne Zühdiye ve Çam'ın kardeşi Ali Çam güçlükle ayakta durdu. Bekar olduğu öğrenilen Mehmet Akif Çam kılınan cenaze namazının ardından Mut ilçesinde defnedildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:36
  1. Mersin
  2. Mehmet Akif Çam
  3. Cenaze töreni
  4. bekçi cenazesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rojin, Serdar Turgut’aaçtığı davayı kazandı
    1. Rojin, Serdar Turgut’aaçtığı davayı..
    2. Burnunuzdan kıl aldırmayın
    3. CHP'nin İBB adayı belli gibi! Ekrem..
    4. Mutlu: Kutlamalar için yer değişikliği..
    5. İstanbul, güzellikler imparatorluğunun..
    6. Bayburt'ta, 9 cana mal olan 'ölüm..
    7. Yüksekova’da kanlı kavga: 2 yaralı
    8. Manisa Ticaret Borsası
    9. Polis adaylarına insan hakları uyarısı
    10. Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları..
    11. İDO ve İGDAŞ’ta özelleştirme kararı
    12. Maçın ardından
    13. Buz Müzesi, öğrencilere kapılarını..
    14. Clinton: İngiltere’nin planıABD’yi..
    15. Sebebi bilinmeyen felç
    16. 1 milyar kişi aç; 1.9 milyar obez
    17. Borsa günlük bazda yüzde 1.26 değer..
    18. Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası
    19. 2011’e sosyal bütçe
    20. Aydın Doğan’ınumudubilirkişide
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum