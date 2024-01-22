Yasal haklarınızı bilmeniz gerekiyor! Ev sahibi de kiracı da bu kurallara uyacak!
Kira kontratı, ev sahibi ile kiracı arasında mutabık kalınan, koşulların yanı sıra evin genel şartlarını da belirleyen resmi evraktır. Peki prosedür ve içerik nasıl olmalı?
Süreç nasıl işliyor?
Sözleşme kağıdına bakınSözleşme kağıdı üzerinde açık bir şekilde hangi bilginin nereye yazılacağı belirtilir. Ancak siz bu konuda hata yapmayı istemiyorsanız, internet ortamında bulunan kira sözleşmesi örneklerinin dolu hallerini inceleyebilirsiniz.
Ana noktalara dikkat!Kira sözleşmesi 3 bölümden meydana gelmektedir. Bunlar şöyle:
Kiralama bilgileri: Kiralama bilgilerinin bulunduğu kısım, adresin ve ev sahibinin iletişim bilgilerinin, mevcut mülkün cinsinin bulunduğu alandır. Bu kısımda ayrıca kiralama süreci başlangıcı-bitişi, ilgili mülkün kira bedeli gibi bilgiler de bulunur.
Kiralanan mülk içinde yer alan demirbaş bilgileri: Söz konusu mülk içinde bulunan demirbaşlar, evin içinde bulunan eşyalar, posta kutusu ve abonelik sayaçları buraya dâhildir. Mülkün anahtarı da kira sözleşmesinin demirbaş bölümünde yer alır.
Genel koşullar: İlgili mülk sahibinin talep ettikleri, kiranın yatırılacağı hesap ve bunun yanı sıra söz konusu mülk içerisinde gerçekleştirilecek tadilatlar gibi bilgiler ise bu alanda yer alır.Kiracı ve mülk sahibi arasında kira sözleşmesi gerçekleşebilmesi için bu üç madde yeterli olur.
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