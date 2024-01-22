Yasal haklarınızı bilmeniz gerekiyor! Ev sahibi de kiracı da bu kurallara uyacak!

Son dönemde ev sahibi ile kiracı arasında fiyat anlaşmazlıkları yüzünden hukuki davalarda artış söz konusu. Bunun dışında gerek ev sahibi gerekse kiracının bilmesi gereken bazı hassas noktalar var. Bunlardan en önemlisi ise sözleşme yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği hususu...

Süreç nasıl işliyor?

Kira kontratı, ev sahibi ile kiracı arasında mutabık kalınan, koşulların yanı sıra evin genel şartlarını da belirleyen resmi evraktır. Yani bu anlamda kira kontratı, her iki tarafı da bağlayan bir evraktır. Bu nedenle feshedilmesi gerektiğinde de ancak iki tarafın karşılıklı olarak anlaşması ile feshedilmesi mümkündür.

Sözleşme kağıdına bakın Sözleşme kağıdı üzerinde açık bir şekilde hangi bilginin nereye yazılacağı belirtilir. Ancak siz bu konuda hata yapmayı istemiyorsanız, internet ortamında bulunan kira sözleşmesi örneklerinin dolu hallerini inceleyebilirsiniz.