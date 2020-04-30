Yasakları kaldıran ülkelere önemli uyarı! ‘Virüs affetmiyor’

Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa merkezi her hafta düzenlediği basın toplantılarının yenisini bugün gerçekleştirdi. İnternet üzerinden yapılan ve koronavirüsü ile ilgili güncel verilerin paylaşıldığı toplantıda Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Henri Kluge açıklamalarda bulundu.

Kluge, Avrupa bölgesindeki 44 ülkeden 21’inin koronavirüse bağlı yasak ve kısıtlamaları gevşettiğini ve 11’inin de yakın gelecekte bu yasakları kaldırma planları olduğunu söyleyerek uyarıda bulundu. Ülkelerin bu tür yasakları kaldırırken dikkatli olması gerektiğini söylerken, “Daha önce de söylediğim gibi, bu virüs affetmez. Uyanık, dirençli, sabırlı olmalıyız ve olası tedbirlere ne zaman ve ne kadar büyük olurlarsa olsun hazır olmalıyız” dedi.