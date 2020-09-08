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Yerel Yasaklar umurlarında değil! Konya'da skandal görüntüler
Yerel

Yasaklar umurlarında değil! Konya'da skandal görüntüler

Koronavirüsten en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Konya'da, tüm yasaklara rağmen bir minibüsten 31 kişi çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 16:50:00 - 2020-09-08 16:51:23
Yasaklar umurlarında değil! Konya'da skandal görüntüler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye genelinde tekrar yayılmaya başlarken, Ankara’dan sonra virüsten en çok etkilenen illerden biri olan Konya’dan skandal görüntüler gelmeye devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına özenle uyulması gerekirken, Konya’nın Ereğli ilçesinde bir minibüsten 31 kişi indi.

Ereğli’de İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında, Türkmen Mahallesi yakınlarında I.Ç. tarafından kullanılan minibüs durduruldu.

Kontrol sırasında, sürücüyle birlikte araçtan toplam 31 kişi inerken, fazla yolcu almak için kullanılan taktik de ağızları açık bıraktı.

Araca daha fazla insan sığdırabilmek için, koltukları söküp özel oturma düzeneği yaptığı görüldü. Skandalın ardından ekipler, sürücü I.Ç.’ye 8 bin TL para cezası kesti.

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