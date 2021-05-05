Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından kabine toplantıları ve bilim kurulu toplantıları yakından takip edilir oldu. Vatandaşlar tam kapanmaya yönelik yeni kararların alınıp alınmayacağını merak ediyor. Bu sebeple pek çok kişi kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, kabine ne zaman toplanacak?

Yasaklar ne zaman kalkacak? Kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı 26 Nisan’da toplanmış ve tam kapanma kararı alınmıştı. Vatandaşlar bir sonraki toplantının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kabine toplantısı tarihine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bir sonraki kabine toplantısının 11 Mayıs Pazartesi günü yapılması bekleniyor.