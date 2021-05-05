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Yaşam Yasaklar ne zaman kalkacak? Kabine toplantısı ne zaman?
Yaşam

Yasaklar ne zaman kalkacak? Kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı hangi gün? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde tam kapanma 29 Nisan'da başladı. Tam kapanmanın 17 Mayıs'ta biteceği söylenmişti. Ancak kulislerde sürenin uzatılabileceği konuşuluyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı kararları güncel

Yeniakit Publisher
2021-05-05 20:45:00 -
Yasaklar ne zaman kalkacak? Kabine toplantısı ne zaman?

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından kabine toplantıları ve bilim kurulu toplantıları yakından takip edilir oldu. Vatandaşlar tam kapanmaya yönelik yeni kararların alınıp alınmayacağını merak ediyor. Bu sebeple pek çok kişi kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, kabine ne zaman toplanacak?

Yasaklar ne zaman kalkacak? Kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı 26 Nisan’da toplanmış ve tam kapanma kararı alınmıştı. Vatandaşlar bir sonraki toplantının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kabine toplantısı tarihine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bir sonraki kabine toplantısının 11 Mayıs Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

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