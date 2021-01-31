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Yaşam Yasaklar kalkacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?
Yaşam

Yasaklar kalkacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de koronavirüs gündemiyle toplanacak. Tedbirlerin verilere yansımasının da değerlendirileceği toplantıda, önlemlerin esnetilmesine ya da devam ettirilmesine karar verilecek. Peki, Yasaklar kalkacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-31 16:48:00 -
Yasaklar kalkacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Türkiye’de milyonlarca vatandaşın gündeminde yasaklar ne zaman kalkacak sorusu ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yer alıyor. Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Yasaklar kalkacak mı?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü (1 Şubat 2021) Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Kabine toplantısının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Kabinede lokanta, restoran ve kafelerin durumunun yanı sıra son günlerde gündemde olan gıda fiyatlarındaki artış da ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeler değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının son durumu, mutasyonlu virüs ve aşılama çalışmalarıyla ilgili sunum yapacak.

Toplantıda salgından olumsuz etkilenen vatandaşlara ve sektörlere yönelik tedbirler ve kısıtlamalar da masaya yatırılacak. Özellikle lokanta, restoran ve kafelere yönelik tedbirler gözden geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti grup toplantısında lokanta, restoran ve kafelere yönelik desteği açıklamıştı. Lokantaların bir süre daha paket servis şeklinde hizmet vermeye devam etmesi, aşılama sayısının artması ve kısıtlamalar nedeniyle vakalarda belli oranda düşüş olmasından sonra lokantalara yönelik kısıtlamanın yeniden ele alınması bekleniyor.

Kabinenin diğer önemli gündem maddesi ise ekonomi olacak. Ekonomideki son gelişmeler değerlendirilecek. Özellikle son günlerde gündeme gelen gıda fiyatlarındaki artış masaya yatırılacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gıda fiyatlarındaki yükseliş konusunda kabineye bilgi verecek. Gıda fiyatlarındaki yükselişle ilgili alınabilecek tedbirler görüşülecek.

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