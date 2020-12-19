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Yerel Yasak umurlarında olmadı! Fatih'te polisi harekete geçiren görüntü
Yerel

Yasak umurlarında olmadı! Fatih'te polisi harekete geçiren görüntü

İstanbul'un Fatih ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen balık tutmaya giden vatandaşlara polis müdahale etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 08:08:00 -
Yasak umurlarında olmadı! Fatih'te polisi harekete geçiren görüntü

Fatih ilçesindeki Sarayburnu mevkiine oltayla balık tutmak için gelen yüzlerce kişi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise polis ekipleri, bölgeye baskın yaptı.

Polisleri karşılarında gören kişiler, toparlanıp bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Balık tutmaya gelen kişiler, polisin uyarılarının ardından Sarayburnu'ndan ayrıldı.

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