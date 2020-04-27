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Yerel

Yasak kalkar kalkmaz Bayrampaşa sebze halinde metrelerce araç kuyruğu oluştu

31 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa sebze ve meyve halinde uzun araç kuyrukları meydana geldi. Çeşitli yerlerden gelen esnaf ve vatandaşlar, hal girişinde uzun saatler beklemek zorunda kaldı

2020-04-27 08:44:00 - 2020-04-27 08:47:11
Yasak kalkar kalkmaz Bayrampaşa sebze halinde metrelerce araç kuyruğu oluştu

Koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle son buldu. Yasağın kalkmasıyla birlikte İstanbul Bayrampaşa'da bulunan sebze ve meyve halinin girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Sebze ve meyve haline gelenlerin oluşturduğu uzun kuyruk bölgedeki trafiği de olumsuz etkiledi. DHA'nın haberine göre; çeşitli yerlerden gelen esnaf ve vatandaşlar, hal girişinde beklemek zorunda kaldı. Oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

Ataşehir sebze halinde de benzer görüntüler

Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte Ataşehir sebze ve meyve halinde yoğunluk yaşanırken trafik polisleri yolu açmak zaman zaman uyarı da bulundu.

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