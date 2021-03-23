Yasak Elma’nın rezillikleri fayda etmiyor! Resmen çöktü
Yahudi menşeili Fox TV’nin ahlaksızlık ve rezillik üzerine projelendirdiği dizisi Yasak Elma reytinglerde tutunamadı.
Fox TV’nin haftanın her gününe yaydığı rezil dizilerinden olan Yasak Elma dizisi, reytinglerde adeta çöktü.
22 Mart Pazartesi günü reytinglerde düşmeye devam ediyor.
Pazartesi günlerinin zirvedeki dizisi Uyanış Büyük Selçuklu set ekibinde çıkan koronavirüs nedeniyle 1 hafta ertelenmişti. Bunun yerine yayınlanan Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi reytinglerde 2. Sırayı aldı.
İşte 22 Mart reyting sonuçları;
1 Çukur
2 Esra Erol’da
3 Maraşlı
4 Yasak Elma
5 Müge Anlı ile Tatlı Sert
6 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
7 Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu
8 Maraşlı özeti
9 Survivor
10 Çukur özeti
REYTİNG SONUÇLARI AB PAZARTESİ
1 Çukur
2 Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu
3 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
4 Maraşlı
5 Yasak Elma
6 Müge Anlı ile Tatlı Sert
7 Yasak Elma özeti
8 Esra Erol’da
9 Maraşlı özeti
10 Survivor