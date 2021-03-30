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Gündem Yasak Elma’nın başrolünden ölümlü kaza itirafı!
Gündem

Yasak Elma’nın başrolünden ölümlü kaza itirafı!

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu, İstanbul sözleşmesinin feshini akıldışı ifadelerle eleştirip tepkilerin odağı haline gelen Şevval Sam, 2005 senesinde çarptığı motosikletli sürücünün kazada öldüğünü itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 10:26:00 - 2021-03-30 11:10:21
Yasak Elma’nın başrolünden ölümlü kaza itirafı!

Şevval Sam, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. 17 yıldır kullandığı karavanının başında boyama yaparken objektife katılan Sam, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Çarptığı motosikletli yaşamını yitirdi

İstanbul'un feshini "Ortağa çağa dönüyoruz" ifadeleri ile eleştiren sosyal medyada binlerce tepki alan Şevval Sam, 2005'te Manisa'da bir motosiklete çarpmış, kazada motosiklet sürücüsü Adem Genbaşı yaşamını yitirmişti. Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Sam, şunları söyledi: "2005 senesinde yaşandı böyle bir hadise. Çok üzücü ama sekizde sekiz karşı tarafı kusurluydu. Hem ters yönden geliyordu, hem de kırmızı ışıkta geçiyordu. Kaskı ve ehliyeti yoktu. Yaşlı bir amca, 79 yaşında, bir gözü de görmüyordu. Benim yapacağım bir şey yoktu. O bana çarptı. Bazı şeylerin önüne geçilmiyor. Böyle bir şeye vesile olmuş gibi oldum ama benim tabii suçum yok. Üzerinden 16 yıl geçti, yeni bir hadise değil. Bundan başka kazam olmadı. Bunda da suçum yoktu, olsa bedelini öderdim."

Kazada ne olmuştu?

Sam, 18 Temmuz 2005 yılında minibüsüyle tatilden dönerken Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde kaza yapmıştı. Sam, Akhisar Lisesi Kavşağı'nda, kırmızı ışığa rağmen ana yola çıkan motosikletli Adem Genbaşı'na çarpmıştı. Bir gözü görmeyen Genbaşı, Akhisar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Şevval Sam tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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