Yasak Elma oyuncusu Berk Oktay'ın Kuruluş Osman isteği!

ATV’de izlenme rekorları kıran dönem dizisi Kuruluş Osman’da yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Çekimleri yoğun geçen dizide birçok karakter ayrılırken zaman zaman yeni karakterler de dahil oluyor. Kuruluş Osman dizisine en son Yıldız Çağrı Atiksoy olmuştu.

Dizide Malhun Hatun karakterini oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy’un aksiyon dolu sahnelerde çok zorlandığı ve sık sık rahatsızlık yaşadığı ortaya çıktı. Kısa sürede kendini geliştirdiği konuşulan oyuncunun, FOX TV’nin tartışmalı dizisi Yasak Elma’da oynayan yakın arkadaşı Berk Oktay magazincilere konuştu.

Yıldız Çağrı Atiksoy’un performansına değinen Berk Oktay, “Gerçekten çok zor bir şey, ben normalde aksiyon adamıyım. O benden daha aksiyoncu çıktı. Takdir ettim, çok kısa bir sürede at binmeyi öğrendi, kılıçla yaptığı işler çok zor. Gerçekten çok zor bir set, zor bir iş” dedi.

Kuruluş Osman dizi setini de ziyaret eden Berk Oktay davet aldığını belirterek, “Benim çok hoşuma gidiyor. Bir iki sefer setlerine gittim. Özeniyorum, onların hepsi diyorlar, ‘Gel oyna o zaman.’ Geçen gün bölümü seyrederken ben de gaza geldim, arkaya baktım bir sürü milleti kesip, biçiyor. Dedim ki, ‘Kızım hayırdır ben sana arkamı dönmem. Ne olur ne olmaz’. Bayağı usta olmuş, yanlış yapmaya gelmez” dedi.

Oktay, “Böyle dizileri çok seviyorum. İnşallah, kısmet. Zaman olursa ben de oynarım bir dizide” ifadelerini kullandı.