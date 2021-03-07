Yasak Elma dizisinde oynamıştı! Uyuşturucu ile yakalandı

Oyuncu Ayşegül Çınar, Beylikdüzü'nde arkadaşları ile eğlendikten sonra eve döndüğü sırada yolda polis kontrolüne takıldı. İddiaya göre, Çınar'ın aracında yapılan aramada uyuşturucu madde çıktı.

"Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım"

Gözaltına alındıktan sonra Etiler karakoluna götürülen genç oyuncu ilk ifadesinde, "Bana ait değil, hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım" dedi.

Çınar daha sonra gözyaşları içinde, "Bana kurtulmaya çalıştığım, ama beni sürekli tehdit eden eski erkek arkadaşım tuzak kurdu. Arabamın yedek anahtarı kaybolmuştu, onun aldığını tahmin ediyorum" ifadelerine yer verdi.