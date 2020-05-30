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Aktüel

Yasağı hiçe sayarak iskelede manzaranın tadını çıkardılar

Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına karşılık 2 vatandaş, Eskişehir’in meşhur Kanlı Kavak Parkı’ndaki bir iskelede manzaranın tadını çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 14:17:10 -
Yasağı hiçe sayarak iskelede manzaranın tadını çıkardılar

Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına karşılık 2 vatandaş, Eskişehir’in meşhur Kanlı Kavak Parkı’ndaki bir iskelede manzaranın tadını çıkardı.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından Eskişehir’in de aralarında bulunduğu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kentte genel olarak sessizlik hakim olurken, şehrin meşhur parklarından biri olan Kanlı Kavak Parkı’ndaki feribot iskelelerinden birinde manzarayı izleyen 2 vatandaş kısıtlamayı hiçe saydı. İskele üzerinde ortasından Porsuk Çayı geçen parkın manzarasını seyreden biri kadın 2 vatandaş, umursamazlıklarıyla adeta pes dedirtti.

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