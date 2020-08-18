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Gündem Yasağı duyunca 3 yaş gençleşti
Gündem

Yasağı duyunca 3 yaş gençleşti

Bursa'da 65 yaş ve üzerine getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir yaşlı kadının tepkisi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 18:01:00 -

Kurban Bayramı sonrası tedbirlere uymayan vatandaşların ihmalleri neticesinde koronavirüs vakalarındaki artışlar devam ediyor.

Bazı illerimizde gevşetilen tebdirler yeniden devreye sokuldu.

Bursa’da 65 yaş ve üzerine gelen toplu alanlardaki sınırlamalar ile ilgili denetimler sürüyor.

Kentin Yıldırım ilçesinde yapılan denetimlere takılan bir yaşlı teyze önce yaşının 65 olduğunu söyledi. Pazar yerlerine 14.00’dan sonra girişin yasak olduğunu söyleyen zabıta ekiplerine ‘Yanlış söyledim. Aslında benim yaşım 62’ diyen yaşlı kadının o anları gülüşmelere neden oldu

'Belli saatlerde izin veriliyor'

Bursa’da 65 yaş ve üzerinin 08.00-14.00 saatleri arasında toplu alanlara yani pazar yerlerine girişine izin veriliyor.

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