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Gündem Yasağı delip polise yakalanmamak için arabanın arkasına saklandılar
Gündem

Yasağı delip polise yakalanmamak için arabanın arkasına saklandılar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki kişi, polise yakalanmamak için arabanın arkasına saklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 03:55:00 -
Yasağı delip polise yakalanmamak için arabanın arkasına saklandılar

Polis ekipleri, Serçeönü Mahallesi Çankaya Caddesi'nde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişilerle ilgili ihbar aldı.

Olay yerine giden ekipler, kısıtlama ihlali yapan kişileri aramaya başladı.

Yol kenarında hareketlilik fark eden polisler, ismi öğrenilemeyen iki kişiyi bir otomobilin arkasında saklanırken yakaladı.

Kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle iki kişiye 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

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