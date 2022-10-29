Yasağa rağmen Londra'da Rus bakırına alıcı çıkıyor! İşte sebebi...

Dünyanın en büyük emtia borsalarından biri olan London Metal Exchange (LME) tarafında Rus metallerine getirilen kısıtlama kararına rağmen Çinli alıcılar için sipariş alındığı belirtildi.

Londra'nın metal Borsası Rus metallerine kapılarını tamamen kapatamadı.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar London Metal Exchange (LME) depolarında bulunan bakır stoklarının yarısının geçen üç hafta içinde sipariş edildiğini belirtti. Bu bakırın büyük bölümünün Rusya kökenli olduğu biliniyor. İşlemi gerçekleştiren piyasa aktörlerinin söz konusu siparişleri Çinli alıcılara satmayı planladığı belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre söz konusu sipariş miktarının 70 bin ton olduğu ifade edildi. LME verileri daha önce depolardaki bakırın yaklaşık yüzde 80'inin Rusya kökenli olduğunu işaret etmiş, ancak LME yetkilileri bu konuda yorum yapmaktan kaçınmıştı.

LME Ekim ayı başında Rus şirketlerin LME depolarına yeni bakır ve çinko teslimatı yapmasını yasaklama kararı almıştı.

Bu adım, Ukrayna savaştan beri LME’den Rusya’ya yönelik devreye alınan en net yaptırım olmuştu. Bu karar, küresel ekonomide yavaşlama beklentisi ve Çin’de pandemi kısıtlamalarının inşaat sektörüne darbe vurmasıyla bu sene düşen sanayi metallerini desteklemişti.