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Aktüel Yasadışı yayın yapan 354 web sitesi erişime kapattırıldı
Aktüel

Yasadışı yayın yapan 354 web sitesi erişime kapattırıldı

Arasında ABD, Kanada ve Fransa'dan terör örgütü PKK/KCK/YGP/YPS propagandası yapılanların da yer aldığı 354 web sitesi erişime kapattırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 09:48:00 -
Yasadışı yayın yapan 354 web sitesi erişime kapattırıldı

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen ay internet üzerinden işlenen suçların tespiti, izlenmesi ve önlenmesi için çalışma başlattığı belirtildi.

Çalışma kapsamında, yurtdışından yayın yapan 286 internet sitesi ve ABD, Kanada'dan ve Fransa'dan terör örgütü PKK / KCK / YGP / YPS ile "yasadışı bahis ve müstehcenlik" içeren yayın faaliyetleri suç teşkil etmektedir ve herhangi bir özel ağ kullanılmadan  Propaganda yapan 68 URL adresinin tespit edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"5651 Sayılı İnternet Üzerinden Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Hakkında Kanun uyarınca 286'sı yasadışı bahis ve müstehcenlik, 68'i PKK / KCK / YGP olmak üzere 354 internet sitesi / YPS terör örgütü propaganda içeriği, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) ile erişimin engellenmesine karar verildi ve siteler erişime kapatıldı. "

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