Yaşadıklarını yeniakit.com.tr’ye anlattı! Sandık başında ‘Başörtünü çıkar’ sözlerine maruz kalan kadından flaş açıklamalar

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr İstanbul Bakırköy'de CHP'lilerin saldırısına uğrayan Şeyma Ağca, yaşadıklarını yeniakit.com.tr'ye anlattı. Ağca, sandık başında bir görevlinin elinde parti propogandsası içeren bir yazı olduğunu ve bu yazıyı indirmelerini rica ettiği söyledi. CHP'li grubun bir anda etrafına toplandığını söyleyen Ağca, "Avukatımız maddeleri anlatarak CHP sloganının bulunduğu kısmın yırtılması gerektiğini söyledi. CHP'nin avukatı geldi ve kalabalık etrafımızda toplandı. Orada hiç tanıdamıdığım bir kadın bana 'o zaman sen de başörtünü çıkart.' dedi. İncitici bir olaydı. Kanunsuz bir broşürle benim başörtümü karşılaştırdılar." ifadelerini kullandı.

Şeyma Ağca, yaşadığı saldırıyla CHP'nin gerçek yüzünü bir kez daha gördüğünü söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"21. yüzyıldayız ve bazı şeylerin aşıldığını düşünüyordum. CHP'nin kullandığı sevgi dilinin aslında gerçek olmadığını görmüş olduk. 28 Şubat dönemini yaşatmak istiyorlar. Henüz seçim sonuçları açıklanmadan gerçek yüzlerini göstermiş oldular."

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