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Aktüel Yaşadıkları sorunlara "Akıllı Sınıf" ile çözüm ürettiler
Aktüel

Yaşadıkları sorunlara "Akıllı Sınıf" ile çözüm ürettiler

Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencileri, aydınlatma, havalandırma, yoklamalardaki zaman kaybı ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) tehlikesi gibi sorunlara karşı geliştirdikleri "Akıllı Sınıf" ile TEKNOFEST'e katıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:53:54 -
Yaşadıkları sorunlara "Akıllı Sınıf" ile çözüm ürettiler

GAZİANTEP (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Okulda yaşadıkları sorunlara karşı teknolojik çözüm geliştiren Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST'te projelerini tanıttı.

Milli Teknoloji Hamlesi sloganı ile yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortaklığı"nda Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Şimal Balcı ve Arif Emre Önder'den oluşan Indigo Generation takımı, danışman öğretmenleri Yücel Muslu ile eğitim teknolojileri alanındaki çözümleriyle TEKNOFEST'e katıldı.

Balcı, AA muhabirine, sınıfta yaşadıkları zorluklardan yola çıkarak "Akıllı Sınıf" projesi geliştirdiklerini söyledi.

Aydınlatma, havalandırma, yoklamalardaki zaman kaybı ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) tehlikesi gibi sorunlara karşı "Akıllı Sınıf" ile çözüm ürettiklerini anlatan Balcı, öğrencinin sınıfa girerken parmak izini okuttuğunu ve bu sırada ateşinin de ölçüldüğünü ifade etti. Balcı, bu bilginin e-okula gönderilmesiyle yoklamanın da otomatik olarak gerçekleştirildiğini ve zaman tasarrufu sağlandığını belirtti.

Okullarda ışık dağılımının sınıf içerisinde eşit olmadığını ve bunu sağlamak için sınıfa led aydınlatma döşediklerini dile getiren Balcı, böylece sınıf içindeki ışık miktarını stabil tuttuklarını ve elektrik tasarrufu sağladıklarını anlattı.

Kış aylarında 3 ve 4'üncü derslerden sonra sınıflardaki oksijen miktarının giderek azaldığına işaret eden Balcı, öğrencilerin bu nedenle kendilerini uykulu hissettiklerini ve dikkatlerinin dağıldığını söyledi.

Balcı, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu nedenle havalandırma sistemimiz var. Havalandırma sistemi ortamdaki kirli havayı çekiyor ve ortama 24 santigrat derecede, konfor sıcaklığında hava veriyor. Bu şekilde öğrenciler uyanık ve dinç tutuluyor.

Kovid-19 sistemi ise gece devreye giriyor. UVC ve ozanla sınıfı temizliyoruz. UVC ışınıyla yüzeylerde bulunan virüs, bakterilerin ve mantarların nükleik asitlerini parçalıyoruz ve replikasyon yapmalarını engelliyoruz. Ortamdaki oksijeni yüksek enerji vererek ozona dönüştürüyoruz. Ozon ortamda havada asılı kalan virüsleri de öldürüyor. Bu şekilde yüzde 99,9 oranında ortamı sterilize etmiş oluyoruz."

Arif Emre Önder de Kovid-19 tehlikesine karşı bu projenin hızlı, kolay ve yaklaşık 10 bin liralık bir maliyetle hayata geçirilebileceğini kaydetti.


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