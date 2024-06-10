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Dünya Yasa tasarısı kabul edildi: İsrail vatandaşları Maldivler'e giremeyecek
Dünya

Yasa tasarısı kabul edildi: İsrail vatandaşları Maldivler'e giremeyecek

Yeniakit Publisher
2024-06-10 20:03:00 -
Yasa tasarısı kabul edildi: İsrail vatandaşları Maldivler'e giremeyecek

Maldivler'de parlamento, İsrail pasaportu bulunan kişilerin ülkeye girişini yasaklamak için gereken yasa değişikliğini kabul etti. Nihai oylamanın ardından çifte vatandaşlığı bulunanlar da dahil olmak üzere tüm İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişi yasaklanmış olacak.

Ülkedeki ana muhalefet partisi Maldivler Demokratik Parti (MDP) tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan ve İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engelleyen yasa tasarısı, parlamentoda oy çokluğuyla kabul edildi.

İlgili yasa değişikliği inceleme için Güvenlik Komitesine iletildi.

Parlamentoda iktidar ve muhalefet milletvekilleri, hükümetin ve halkın isteği doğrultusunda söz konusu yasa değişikliği sürecinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

MALDİVLER'E GİRİŞİ YASAKLANMIŞ OLACAK
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Nihai oylamanın ardından çifte vatandaşlığı bulunanlar da dahil olmak üzere tüm İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişi yasaklanmış olacak.

Maldivler'de, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini engellenmesi için düzenlenen gösterilerin ardından Maldivler Devlet Başkanlığı Ofisi, haziran başında İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engellemek için yasa değişikliği yapmaya karar verdiğini açıklamıştı.

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