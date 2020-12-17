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Aktüel Yasa kasırgasına hazırlanan Fiji'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Aktüel

Yasa kasırgasına hazırlanan Fiji'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 11:12:21 -
Yasa kasırgasına hazırlanan Fiji'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ANKARA (AA) - Pasifik Okyanusu'nda ada ülkesi Fiji, iki büyük adası Viti Levu ve Vanua Levu'yu vurması beklenen Yasa kasırgasına hazırlanıyor.

Ulusal Afet Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Yasa kasırgasının gece geç saatlerde etkili olacağı, kasırga nedeniyle bazı bölgelerde dalga boyunun 16 metreye ulaşabileceği uyarısında bulunuldu.

Yetkililer, ada ülkesinin bazı kesimlerinde kasırganın rüzgar hızının saatte 250 ila 350 kilometreye çıkabileceğini bildirdi.

Kasırga nedeniyle Fiji'de sokağa çıkma yasağı getirildi ve ulusal afet durumu ilan edildi.

Fiji'de 2016 yılında etkili olan Winston kasırgasında 40'tan fazla kişi yaşamını yitirmişti. ​​​​​​​


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