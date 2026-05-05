Ulu Camii için Demirci’de özel dokuma! 3 bin 200 metrekarelik halı bayrama yetiştirilecek
IHA

Manisa’nın Demirci ilçesinde Bursa Ulu Camii için 3 bin 200 metrekarelik yeni halı dokunmaya başlandı.

Manisa’nın dünyaca ünlü halıcılık merkezi Demirci, bu kez Osmanlı mirasının en önemli yapılarından Bursa Ulu Camii için tezgah başına geçti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde faaliyet gösteren Özkul Halı, tarihi mekanların ruhuna uygun özel tasarımlarıyla Türkiye'nin sembol camilerini süslemeye devam ediyor. Son olarak Bursa'nın simgesi Ulu Camii için düğmeye basan firma, Emevi ve Abbasi dönemlerinden esinlenen tarihi motifleri modern dokuma teknolojisiyle buluşturuyor.

Dokunan halı hakkında teknik bilgiler veren firma yöneticisi Ali Rıza Özkul, kullanılan desenin tarihi bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Özkul, "Bursa Ulu Camii, Osmanlı eserleri arasında çok müstesna bir yere sahip. Halımızda Emevi döneminin son yılları ile Abbasi döneminin ilk yıllarına denk gelen tarihi eserlerden alınmış özel bir desen uygulandı. Gerekli revizeler yapıldıktan sonra caminin ruhuna uygun hale getirildi" dedi.

Halının kalitesi ve kullanım ömrüyle ilgili detayları paylaşan Özkul, şu bilgileri verdi: "Halımız yüzde yüz saf Yeni Zelanda yününden üretiliyor. Boyasında en sağlıklı yöntem olan reaktif boya kullanıyoruz. 3 bin 200 metrekarelik bu devasa halının her bir metrekaresi tam 5 kilogram ağırlığında. Halılarımızı, camilerimize en az 20 yıl hizmet verebilecek kalitede hazırlıyoruz. Yün olması sebebiyle yanmaz ve alev almaz özelliğe sahip olan bu halılar, kullandıkça güzelleşen bir yapıdadır."

Namaz kılan vatandaşların konforunun ön planda tutulduğunu belirten Ali Rıza Özkul, "Diz yerlerinin bozulmaması ve alın bölgesinde oluşabilecek lekelenmelerin önüne geçmek için özel işlemler uyguluyoruz. Ayrıca yünün keçeleşmemesi için de çeşitli apre işlemlerinden geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirci ilçesinin yün cami halısında bir dünya markası olduğunu hatırlatan Özkul, Bursa Ulu Camii'ndeki dokuma ve hazırlık süreçlerinin tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Hedefimiz, bu muazzam eseri Kurban Bayramı'ndan önce camimize döşeyerek halkımızın hizmetine sunmaktır" dedi.

