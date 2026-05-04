AK Partili Güneş’ten CHP’li Karaoba’ya sert tepki! “Çürük elmalar diyerek sorumluluktan kaçamazsınız”
Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın tutuklanmasının ardından CHP’den ihraç edilmesi ve CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba’nın “Çürük elmalar ayıklanıyor” açıklaması, kent siyasetini yangın yerine çevirdi. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP kanadından gelen bu açıklamalara çok sert bir cevap vererek, yolsuzluk iddiaları karşısında zamanında sessiz kalanların bugün "kahramanlık" yapmaya soyunmasını samimiyetsizlikle suçladı.
DÜN KONUŞMAYANLAR BUGÜN SAHTE KAHRAMANLIK YAPIYOR
Yazılı bir açıklama yapan Güneş, Özkan Yalım’ın belediye başkanlığı döneminde Uşak Belediyesi’nde yaşandığı öne sürülen usulsüzlükler karşısında sessiz kalanların, bugün Yalım’ın tutuklanmasının ardından “demokrasi” ve “mağduriyet” söylemleriyle kamuoyu karşısına çıkmasını eleştirdi. Güneş, “Özkan Yalım Uşak Belediye Başkanı iken Uşakspor adı altında milletten zorla para toplandığı, belediye kaynaklarının farklı amaçlarla kullanıldığı, çeşitli usulsüzlük iddialarının gündeme geldiği dönemde sesi çıkmayanlar, bugün sahte kahramanlık yapmaya çalışıyor. Madem doğrudan yanaydınız, o günlerde neden konuşmadınız?” ifadelerini kullandı.
CHP SESSİZ KALARAK OLANLARA ORTAK OLDU
CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba’nın “Çürük elmalar ayıklanıyor” şeklindeki açıklamasına da tepki gösteren Güneş, bu yaklaşımın sorumluluğu bireyselleştirme çabası olduğunu savundu. “Özkan Yalım bu iddiaları tek başına gerçekleştirmedi” diyen Güneş, “CHP’li bir belediye başkanı olarak görev yaptı. Yerel teşkilatlar ve genel merkez, yaşananlara sessiz kalarak bu sürecin ortağı oldu. Şimdi tüm sorumluluğu tek bir isme yükleyip ‘çürük elmaları ayıklıyoruz’ diyerek bu işin içinden çıkamazsınız” dedi. Açıklamasında, kamuoyunun yaşananları yakından takip ettiğini belirten Güneş, “Söz zamanında ve yerinde söylenirse anlam taşır. Bugün yapılan açıklamaların hiçbir samimiyeti yoktur. Milletimiz her şeyin farkındadır, kimsenin ucuz kahramanlık yapmasına müsaade etmez” değerlendirmesinde bulundu.
