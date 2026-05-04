AK Partili Güneş’ten CHP’li Karaoba’ya sert tepki! “Çürük elmalar diyerek sorumluluktan kaçamazsınız”

HABER MERKEZİ

Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi’nden ihraç edilmesi ve CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba’nın yaptığı “Çürük elmalar ayıklanıyor” açıklaması, siyasette yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, söz konusu açıklamaya sert tepki göstererek CHP yönetimini ve yerel teşkilatları sorumluluktan kaçmakla suçladı.

DÜN KONUŞMAYANLAR BUGÜN SAHTE KAHRAMANLIK YAPIYOR

Yazılı bir açıklama yapan Güneş, Özkan Yalım’ın belediye başkanlığı döneminde Uşak Belediyesi’nde yaşandığı öne sürülen usulsüzlükler karşısında sessiz kalanların, bugün Yalım’ın tutuklanmasının ardından “demokrasi” ve “mağduriyet” söylemleriyle kamuoyu karşısına çıkmasını eleştirdi. Güneş, “Özkan Yalım Uşak Belediye Başkanı iken Uşakspor adı altında milletten zorla para toplandığı, belediye kaynaklarının farklı amaçlarla kullanıldığı, çeşitli usulsüzlük iddialarının gündeme geldiği dönemde sesi çıkmayanlar, bugün sahte kahramanlık yapmaya çalışıyor. Madem doğrudan yanaydınız, o günlerde neden konuşmadınız?” ifadelerini kullandı.

CHP SESSİZ KALARAK OLANLARA ORTAK OLDU

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba’nın “Çürük elmalar ayıklanıyor” şeklindeki açıklamasına da tepki gösteren Güneş, bu yaklaşımın sorumluluğu bireyselleştirme çabası olduğunu savundu. “Özkan Yalım bu iddiaları tek başına gerçekleştirmedi” diyen Güneş, “CHP’li bir belediye başkanı olarak görev yaptı. Yerel teşkilatlar ve genel merkez, yaşananlara sessiz kalarak bu sürecin ortağı oldu. Şimdi tüm sorumluluğu tek bir isme yükleyip ‘çürük elmaları ayıklıyoruz’ diyerek bu işin içinden çıkamazsınız” dedi. Açıklamasında, kamuoyunun yaşananları yakından takip ettiğini belirten Güneş, “Söz zamanında ve yerinde söylenirse anlam taşır. Bugün yapılan açıklamaların hiçbir samimiyeti yoktur. Milletimiz her şeyin farkındadır, kimsenin ucuz kahramanlık yapmasına müsaade etmez” değerlendirmesinde bulundu.