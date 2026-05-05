Nevşehir'de panik anları: Çok sayıda ev tahliye edildi!
Nevşehir'de bir apartmanda yapımı devam eden istinat duvarının yıkılması sonrası 2 dairede ağır hasar meydana geld.
Nevşehir'de bir apartmanda yapımı devam eden istinat duvarının yıkılması sonrası 2 dairede ağır hasar meydana geld.
Olay sonrası 10 daire tedbir amaçlı tahliye edilirken, bölgede bulunan bir ana okulunda da eğitime geçici süreyle ara verildi.
Esentepe Mahallesi Şafak Sokak üzerinde sabaha karşı meydana gelen olayda, inşaat alanındaki istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Duvarın parçaları, bitişikteki apartmanın iki dairesinin duvarlarını yıkarak evlerin içine kadar girdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirlendi.
"YILDIRIM DÜŞTÜ SANDIM" Olay anını anlatan apartman sakinlerinden Zabit Işık, büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirterek, "Ben önce yıldırım düştü sandım. Duvarın çökeceği hiç aklımıza gelmedi. Buraya yapılan binanın çok katlı olduğunu daha önce söylemiştik ancak belediye ruhsat vermiş. Yapılan istinat duvarı hem bizim hem de karşı komşumuzun binasına zarar verdi.
Arkadaki binanın da çökmesi an meselesi. Apartmanda 10 daire var, komşularımız tahliye edildi. Eşim engelli olduğu için biz bir yere gidemedik. Duvar çökünce binanın altı boşaldı, her an bina da çökebilir. Son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte toprak gevşeyince duvar yıkıldı. Tek tesellimiz binanın tamamen yıkılmaması" dedi.
"BURANIN RİSK TAŞIDIĞI BELLİYDİ" Apartman sakinlerinden Abdullah Çıkrıkçı ise tehlikenin önceden belli olduğunu vurgulayarak, "Sabaha karşı büyük bir gürültüyle uyandık. Baktığımızda duvarın birinci kattaki komşularımızın evine girdiğini gördük. Tüm apartman sakinleri aşağı indik. Daha önceden buranın risk taşıdığı belliydi. Gelen ekipler binanın riskli olduğunu söyleyerek içeri girilmemesi yönünde uyardı. Biz de eşyalarımızı alarak evi geçici süreyle tahliye ettik" diye konuştu.
"MÜHENDİS OLMAYA GEREK YOK" Daha önce çeşitli kurumlara şikayette bulunduklarını ifade eden İbrahim Erdem ise şunları kaydetti: "Gece büyük bir gürültüyle uyandık. Daha önce de CİMER'e çeşitli şikayetlerimiz oldu. Binanın kaç kat olduğu bile belli değil. Burayı görmek için mühendis olmaya gerek yok. Şiddetli yağışlar ve ani iklim değişiklikleri sonrası burası çöktü."
Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23