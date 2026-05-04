Zelenski'den Moskova'ya ateşkes resti! Ukrayna "Barış mı yoksa geçit töreni mi?" diyerek meydan okudu!
Zelenski'den Moskova'ya ateşkes resti! Ukrayna "Barış mı yoksa geçit töreni mi?" diyerek meydan okudu!

Cem Kaya Giriş Tarihi:
Zelenski'den Moskova'ya ateşkes resti! Ukrayna "Barış mı yoksa geçit töreni mi?" diyerek meydan okudu!

Ukrayna ile Rusya arasında "Zafer Günü" ve diplomasi trafiği gölgesinde sürpriz bir ateşkes restleşmesi yaşanıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Kiev yönetiminin 6 Mayıs saat 00.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan ettiğini hatırlatarak topu Moskova'ya attı. Sybiha, "Moskova çatışmaları durdurmaya hazırsa bunu yarın gece yapabilir" diyerek Rusya’nın samimiyetini sorguladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Kiev'in 6 Mayıs'ta yerel saatle 00.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan ettiğini anımsatarak, "Moskova çatışmaları durdurmaya hazırsa, bunu yarın gece yapabilir." ifadesini kullandı.

Sybiha sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, 6 Mayıs'ta yerel saatle 00.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan etme kararını değerlendirdi.

Barışın sağlanması için "zafer geçitleri" veya "bayramları" beklemeye gerek olmadığını ifade eden Sybiha, "Moskova çatışmaları durdurmaya hazırsa, bunu yarın gece yapabilir." yorumunda bulundu.

Ukrayna'nın barışı sağlamaya hazır olduğunu belirten Sybiha, "Bu, savaşı durdurmak ve diplomasi yolunu seçmek için ciddi bir öneridir." ifadesini kullandı.

 

Sybiha, müttefikleri Kiev'in çağrısını desteklemeye davet ederek şunları kaydetti:

"6 Mayıs, Moskova'nın ciddi olup olmadığını ve gerçekten ne istediğini, barış mı yoksa askeri geçit törenleri mi istediğini gösterecek."

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da ateşkes kararı aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Başkomutan'ın aldığı karar doğrultusunda, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta ateşkes ilan ediliyor. Ukrayna tarafının ateşkese uyacağını umuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Rusya'nın açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 6 Mayıs'ta yerel saatle 00.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan ettiklerini belirterek, Rusya'nın da söz konusu karara uymasını istemişti.

Yorumlar

Mesut Sarp

Son aylarda Ukrayna kendi imalatı orta menzil füzeler ve Rusya'yı rafineri ve sanayi tesislerinden yani kalbinden vurmakta evvelden Savaş dursun diye yalvaran Ukrayna iken şimdi Rusya sıkışmış durumda o sebepten böyle muhabbetlere başladılar Hadi hayırlısı olsun.
