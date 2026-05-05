Trump'tan beyin yakan açıklamalar! "Mini bir savaş halindeyiz"
Trump'tan beyin yakan açıklamalar! "Mini bir savaş halindeyiz"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan çatışmalı süreci “mini savaş” olarak nitelendirdi. İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini savunan Trump, operasyonların uzun sürmeyeceği mesajını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray’da küçük işletmelerin desteklenmesine yönelik düzenlenen etkinlikte konuşan Trump, İran’a karşı yürütülen askeri süreci savunarak, bu adımın çok daha önce atılması gerektiğini öne sürdü.

İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyeceklerini söyleyen Trump, mevcut tabloyu kendi ifadeleriyle “mini savaş” olarak tanımladı. Sürecin uzun yıllara yayılmayacağını savunan ABD Başkanı, Washington’ın bu kez önceki savaşlara kıyasla çok daha hızlı hareket ettiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ve küçük işletmelerin kalkındırılmasına yönelik etkinlikte yaptığı konuşmada İran gündemini değerlendirdi.

Trump, İran'a yönelik saldırıları konusunda "doğru bir iş yaptıklarını" savunarak, bu adımı daha önceki başkanların atmaları gerektiğini, ancak bugün kendisinin bu görevi üstlendiğini ifade etti.

İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyeceklerini vurgulayan Trump, "Şu an işler çok iyi gidiyor. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçaksavar silahları yok, radarları ve liderleri yok, hiçbir şeyleri yok." diye konuştu.

"Şu anda içinde bulunduğumuz durumu mini savaş olarak adlandırıyorum." diye konuşan Trump, bu savaşın uzun sürmeyeceği mesajını verdi.

İran ile "yaklaşık 6 haftadır savaş halinde olduklarını" dile getiren ABD Başkanı, ABD'nin Vietnam, Irak, Afganistan ve diğer bazı ülkelerde çok uzun yıllar savaştığını ve onlara kıyasla İran'da çok hızlı hareket ettiklerini savundu.

ABD'de enerji fiyatlarının "savaş biter bitmez" hızla düşeceğini ifade eden Trump, "Tek bir düğmeye basarak ülkeleri yok edebilecek nükleer silahlara sahip delilerden kurtulmak için buna (borsanın etkilenmesi) değerdi. Bu yüzden bunu yapmak zorundaydım, çünkü 47 yıldır yapılmamıştı. Başka seçeneğimiz yok ve bunu yapmaktan çok gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Trump'ın "8-9 yıl sonra görevden ayrılma" yorumu konukları gülümsetti

Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın konuşmasında kullandığı bir cümle salonda bulunan misafirleri kahkahaya boğdu.

Trump, ticari işletmelere sağlanan vergi avantajlarının nasıl kullanılabileceği ile ilgili bir yorum yaparken, "Böylece, diyelim ki sekiz ya da dokuz yıl sonra görevimden ayrıldığımda, ben de bunları kullanabileceğim." şeklindeki esprisi konukları güldürdü.

Cengiz selçuk

Küçük düşen karizmayı kurtarmak için laflar
