Trump'tan isim verip tehdit etti: Yeryüzünden silinecek

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ABD gemilerine saldırması halinde İran'ın "yeryüzünden silineceği" tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırması halinde İran'ın "yeryüzünden silineceğini" söyledi.

Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Trump, İran ile artan Hürmüz Boğazı gerilimine ilişkin son durumu değerlendirdi.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD ordusuna ait gemilere saldırması halinde İran'ın "yeryüzünden silineceğini" savundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemileri ile boğazdan geçen ticari gemilere saldırdığını ve buna karşılık İran'a ait 6 botun batırıldığını açıklamıştı.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, İran'ın saldırısına karşılık ABD ordusunun, "sivil gemileri hedef alan" İran'a ait 6 botu vurarak batırdığını ifade etmişti.

 

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füze ile hedef aldığı bildirilmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nda yer alan haberde, İran ordusunun ABD donanmasına ait gemiyi hedef almasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Haberde, ABD’ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı’nda yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği kaydedilmişti.

İran tarafından ABD gemisine "ateşkesi ihlal ettiği" yönünde uyarı mesajları gönderildiği, geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine İran ordusunun geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi, İHA ve roket fırlattığı kaydedilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.

Trump'ın sinsi planı deşifre oldu! Müslüman kanı dökmeye doymayan ABD ve İsrail ittifakı İran'ın barış elini bir kez daha itti!

Trump'tan Hürmüz Boğazı hamlesi! Bugün başlıyor

Trump ve Merz arasında ipler gerildi! ABD Almanya'daki askeri gücünü tırpanlıyor, transatlantik ittifakında çatlak büyüyor!

Trump'tan Avrupa'ya gümrük şoku! Otomotiv devi Almanya sarsıldı, borsalar kırmızıya boyandı!

Saadet Partisi'nin emanetçi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İslam'ın mukaddes ibadetlerini hedef alan skandal bir açıklamaya imza atarak Müslüm..
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mart ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla emekli zammı hesabında ikinci kritik eşik netlik kazandı. S..
İşgalci İsrail'in en büyük hamisi Donald Trump, bölgedeki kanlı tezgahını sürdürmek için İran'ın sunduğu 14 maddelik barış teklifini reddett..
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23