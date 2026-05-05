Putin, 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Zafer Günü dolayısıyla 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan ettiği duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararı doğrultusunda, Zafer Günü’nün kutlanması amacıyla 8-9 Mayıs’ta ateşkes ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, Ukrayna tarafının da bu ateşkesi takip etmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde 9 Mayıs'ta Moskova’ya saldırı tehdidi içeren ifadelerinin not edildiği vurgulandı. Kutlama etkinliklerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alınacağı belirtilirken, “Kiev rejimi, Zafer Günü’nün 81’inci yıl dönümü kutlamalarını bozmayı amaçlayan planlarını uygulamaya kalkışırsa, Rusya Silahlı Kuvvetleri Kiev’in merkezine misilleme olarak yoğun bir füze saldırısı başlatacaktır” denildi.

Rusya’nın elindeki askeri kapasiteye rağmen daha önce insani nedenlerle bu tür eylemlerden kaçındığına dikkat çekilen açıklamada, “Kiev'deki sivil nüfusu ve yabancı diplomatik misyon personelini şehri zamanında terk etmeleri konusunda uyarıyoruz” ifadelerine yer verildi.