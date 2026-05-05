Cüneyt Çakır’dan genç hakemlere altın öğütler

Türk hakemliğinin önemli isimlerinden olan ve Dünya Kupası'nda VAR sisteminde görev alacak Cüneyt Çakır, Okan Üniversitesi'nde düzenlenen 'Futbol Zirvesi' programı öncesinde Gürcistan'daki çalışmaları, Türk futbolu ve hakemlik sistemine dair açıklamalarda bulundu. Gürcistan'da yürüttüğü projeler ve hakemlik sisteminin gelişimine ilişkin bilgi veren Çakır, göreve gelmesinin ardından önemli aşamalar kaydettiklerini söyledi.

Gürcistan hakemlik tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetme imkanı yakalandığını ve bunun kendilerinin görev yaptığı döneme denk geldiğini ifade eden Çakır, "Hakemliği bıraktıktan sonra 1 sene boyunca Türkiye'de genç hakemlerle olan eğitim sürecini tamamladık ve Gürcistan Futbol Federasyonu ile bir sözleşme imzaladık. Üçüncü sezonumuzu bitirdik, şimdi dördüncü sezona başlıyoruz orada. Biliyorsunuz Gürcistan'da ters sezon oynanıyor; şu an ligin 10'uncu haftasındayız. Her şey çok iyi gidiyor. Birçok genç hakem kazandık orada. Tecrübeli hakemlerle birlikte ligin yükünü çekiyorlar. Çünkü tecrübeli hakemler onlara bu yolda, hem yardımcı oluyorlar hem de gerçekten yol göstericilik çok önemli. Gürcistan hakemlik tarihinde ilk defa bir hakemimiz bu süre içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetme imkanı yakaladı. Aynı zamanda birinci kategoriye yükselen bir hakemimiz oldu. İki hakemimiz şu anda UEFA'da birinci kategoride görev alıyor. Hatta geçen Avrupa Ligi'nin grup aşamasında, son haftasında iki kere görev aldılar. Bu, Gürcistan hakemlik tarihinde çok önemli bir başarıydı. Vurgulamak istediğim çok önemli bir şey daha var, o da kadın hakemliği. Kadın hakemlikteki inanılmaz bir dünya futbolunda da tabii ki de çok pozitif bir ivmelenme var ama bizde de ben başladığımda sadece 2 kişi olan sayı şu anda 30'ları aştı. İki tane FIFA hakemimiz var. Üç tane FIFA yardımcı hakemimiz var. Bu sezon başında bir yardımcı hakemimiz en üst düzey ligde, Süper Lig diye tabir ettiğimiz ligde görev almaya başladı. Çok da iyi performans sergiliyor. Avrupa'da, UEFA organizasyonlarında erkeklerin oynadığı bir müsabakada aynı zamanda bir kadın hakemimiz görev yaptı. Bu da çok önemli bir başarıydı" diye konuştu.

'YENİ HAKEMLER BULMA İMKANI BULUYORUZ'

Gürcistan'da bir hakem akademisi kurduklarına değinen Cüneyt Çakır, "Orada akademi açtık. Akademi çok iyi gidiyor. Akademi sayesinde eğitimi tam bir ülkenin her tarafında, her noktasında aynı eğitimi verme şansını yakaladık. Aynı zamanda yeni hakemler bulma imkanı da buluyoruz orada. Gerçekten ilgi var. Oradaki başarıyı gördükten sonra, özellikle uluslararası başarıyı gördükten sonra gerek öğrenciler gerek futbol oynayan genç futbolcular bizim camiamıza katılmak istiyor. Bu da çok olumlu olarak yansıyor performansa. Hala gelişme sürecindeyiz ama ben ümit ediyorum ki ileriki yıllarda gerçekten önemli, güzel başarılar elde edecekler. Bu arada Gürcistan Futbol Federasyonu'nun çok büyük bir desteği var. Çünkü başkanımız bizim eski futbolcu; Levan Kobiashvili. Schalke'de uzun yıllar futbol oynamış. Bütün yönetim kurulu eski futbolculardan oluşuyor. O yüzden bunun büyük bir avantajını yaşıyoruz biz orada. Bu arada çok güzel bir haber aldık iki gün önce: FIFA U20 Dünya Kupası 2029 yılında Gürcistan'da yapılacak. Bu da çok büyük bir başarı. Çünkü UEFA'nın düzenlediği U21 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştı Gürcistan, çok başarılı olmuştu. Şimdi bir adım daha ileri gidildi; Dünya Kupası da orada olacak, U20 Dünya Kupası" ifadelerini kullandı.

'ADAPTE OLMAM HİÇ ZOR OLMADI'

Gürcistan'daki yaşamına da değinen eski hakem, adaptasyon sürecinin oldukça kolay geçtiğini söyledi. Çakır, "Her şey yolunda, güzel, keyifli gidiyor diyebilirim. Kültürler çok benziyor, o yüzden benim hayata adapte olmam aslında hiç zor olmadı. Çok büyük bir misafirperverlik var orada da bizdeki gibi gerçekten. İklimi benziyor, hayat zor değil; o yüzden adapte olmak zor değil. Bunun da faydalarını gördüm orada" dedi.

'BİZİM ADIMIZA ÇOK KEYİFLİ BİR TURNUVA OLACAK'

A Milli Takım'ın geleceğine dair olumlu görüşlerini paylaşan Cüneyt Çakır, mevcut kadro ve teknik ekibe güvendiğini dile getirdi. Ay-yıldızlıların bundan sonra büyük organizasyonlarda hep olacağını belirten Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra bu kadar hesaplamak için düşünmeyeceğiz. Bundan sonraki her büyük organizasyonda milli takımımız olacak. Çünkü gerçekten çok iyi bir takımımız var, çok iyi bir oyuncu grubumuz var, çok iyi bir hocamız var. Bunların hepsi bir araya geldi ve uzun yıllar bence büyük turnuvalarda hep milli takımımızı göreceğimize benim inancım tam, güvenim tam. O yüzden bizim adımıza da çok keyifli bir turnuva olacak, takip etmesi de güzel bir turnuva olacak. Çok da başarılı olacaklarına inanıyorum. Onlara tüm kalbimle başarılar diliyorum, inşallah en sonuna kadar giderler."

'TEKNOLOJİYE KARŞI GELEMEYİZ AMA ÇOK İYİ ŞEKİLDE KULLANMAMIZ LAZIM'

Futbolda son yıllarda artan teknoloji kullanımı ve kural değişikliklerine değinen Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, teknolojinin doğru şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Deneme sürecince olan birçok yeniliğin olduğunu da belirten Çakır, sözlerini şöyle konuştu:

"Futbol oyun kuralları özellikle son yıllarda çok fazla değişti. Teknoloji olayın içine çok fazla girdi. O yüzden artık teknolojiye karşı gelemeyiz ama çok iyi şekilde kullanmamız lazım. Yani elimizde bizim bütün imkanlar varken teknolojiyi doğru anlamda, futbola fayda sağlayacak anlamda kullanamazsak o zaman hani çok da bir işe yaramaz diye düşünüyorum. FIFA da tam işte burada, onu bence en iyi kullananlardan bir tanesi. O yüzden her büyük turnuvada sadece Dünya Kupası olarak düşünmeyin, bu 4 yılda bir yapılıyor biliyorsunuz ama bunun arasında Gençler Dünya Kupaları da düzenleniyor. İşte o turnuvalarda bütün bu yenilikler hep denenir, teknolojiler denenir ve Dünya Kupası zamanı geldiğimiz vakit orada da uygulanıp uygulanmayacağına karar verilir. İşte bu turnuvada da gerçekten önemli yenilikler olacak: Yanlış ikinci sarı karta müdahale edilmesi. Bariz yanlış olarak verilen köşe vuruşlarına müdahale edilmesi gibi. Ofsaytla ilgili denenen bir süreç var; Sayın Arsene Wenger'in ortaya koyduğu olay denenecek. Japon Ligi'nde uygulanan, bir maçın berabere bitmesi sonucunda maçın orada sona ermeyip penaltıların atılması gibi birçok yenilik denenme sürecinde."

'TEKNOLOJİ VARSA BURADA DA FAYDALANILMALI'

En dikkat çekici kural değişikliğinin ne olduğuna ilişkin soruyu yanıtlayan Çakır, VAR müdahaleleri üzerinden örnek vererek, "Bence buradaki en önemli değişikliklerden bir tanesi, yanlış verilen ikinci sarı karta VAR tarafından müdahale edilmesidir. Çünkü bu çok fazla konuşuluyordu; bu kadar büyük bir karara neden müdahale edilmiyor diye. Teknoloji varsa aslında burada da faydalanılmalı" dedi.

'HATA OLMAZSA DOĞRUYU ÖĞRENEMEZLER'

Genç hakemlere de tavsiyelerde bulunan Cüneyt Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbola katkı sağlayacak bu süreçte hakemlere tavsiyem: Her zaman çok çalışsınlar. Eğer bu işi yapıyorlarsa futbolu çok seviyorlar demektir. O yüzden hiç çok kolay bir yol değil; uzun bir yol, zor bir yol. Zorluklar olacak, hatalar olacak ama hatalarından çok şey öğrenecekler. Çünkü hata olmazsa doğruyu öğrenemezler. O yüzden hata yapmaktan korkmamalılar ama her zaman da çok çalışmaya devam etmeliler."