0553 313 94 23

Yasa geçerse 5 milyon emekliye 355 TL'ye varan zam!

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların gözü Meclis’ten geçmesi beklenen yeni intibak için yasasında. Beklentiler hayata geçerse, 5 milyon emekliye 355 liraya varan zam yolu açılacak

15 Mart 2019 Cuma 16:46
Yasa geçerse 5 milyon emekliye 355 TL'ye varan zam!

Milyonlarca emekli intibak beklentisi taşıyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, 2000'den önce emekli olanların aylıklarında 355 liraya varan artış getiren intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini istiyor. Bunun için Meclis'ten yasa çıkarılması bekleniyor.

5 milyon emekli yararlanacak

Eğer intibak yasası çıkarsa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu detaylı bir çalışma gerçekleştirecek. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı. Yeni intibakta da artışın bu seviyelerde olabileceği ifade ediliyor. TÜED, yapılacak intibak düzenlemesinin yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayacağını ifade ediyor.

Kaynak: Takvim

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:46
  1. intibak yasası
  2. emekli maaşı
  3. emekli maaşı zam
  4. Aile
  5. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  6. Sosyal Güvenlik Kurumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bingöl’de Yeni Zelanda’daki saldırı kınandı
    1. Bingöl’de Yeni Zelanda’daki saldırı..
    2. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    3. Türkiye'de flaş Yeni Zelanda hamlesi!
    4. Bakan Soylu’dan Yeni Zelanda’daki..
    5. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    6. Kozan’da trafik kazası: 1 yaralı
    7. Edirne'de 257 düzensiz göçmen yakalandı
    8. Bakan Selçuk "Nar Projesi"nin..
    9. Kirli ittifakta yeni perde: Biz..
    10. CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi oldu
    11. Nijerya'da çöken okulda ölenlerin..
    12. Bozbey: “Beni eleştirebilirsiniz, ama..
    13. Mecliste 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    14. Ağaca çarpan araç sürücüsü yaralandı
    15. Kapalıçarşı'da altın
    16. Düzce’de 4 kişilik fuhuş çetesi..
    17. Otomotiv dünyası dijitalleşmeyi..
    18. Bakan Albayrak, Nazilli Vergi Dairesi..
    19. Dünya Pİ Günü kutlandı
    20. Can dostlarımız Büyükşehir korumasında
    21. Kutsal emanetler Ankara’ya doğru yola..
    22. Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul..
    23. Çakmak gazı çeken genç fenalaşarak..
    24. Bakan Kasapoğlu: "İslamın nurunu..
    25. Şehitler için mevlit okutuldu
    26. Comolli için şok sözler: Ali Koç'u..
    27. Çiğ köfte Festivali’nde vatandaşlara 2..
    28. Hamas sözcüsü Berhum yazılı açıkladı!
    29. EMKO, kuruluşunun ikinci yılını kutladı
    30. Ailesel Akdeniz ateşi FMF nedir,..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı