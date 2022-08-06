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Gündem Yasa dışı yayın yapan 86 internet sitesi kapatıldı
Gündem

Yasa dışı yayın yapan 86 internet sitesi kapatıldı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde 86 internet sitesine erişim engeli getirtti.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 07:10:00 -
Yasa dışı yayın yapan 86 internet sitesi kapatıldı

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan ve Hollanda üzeriden Türkçe yayın yapan 72 yasa dışı bahis ve 14 müstehcen içerikli paylaşım yapan sitelerini tespit etti. Bilgi İletişim ve İletişim Kurumuna yapılan bildirim sonucu 86 siteye idari tedbir uygulanması ve sitelerin erişime kapatılması sağlandı.

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