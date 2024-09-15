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Yerel Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama
Yerel

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama

Yeniakit Publisher
2024-09-15 03:46:00 -
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama

Kütahya merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü adliyeden, 13'ü ise emniyetten serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis, dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarıyla ilgili çalışma başlattı. Fiziki ve teknik takip sonucu 21 farklı şehirde 42 kişiye ait kripto varlık ve banka hesapları incelemeye alınırken, şüphelilerin SGK sorgulamaları ile para transferlerinde olağandışı hareketler tespit edildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 22 şüphelinin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde ettikleri gelirleri, banka hesabından kripto varlık hesabına aktararak aklamaya çalıştıklarını belirledi. Delillerin elde edilmesinin ardından harekete geçen ekipler, 12 Eylül günü Kütahya merkezli Denizli, Eskişehir, Uşak, Ankara ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait banka kartları, başkalarına ait bilgilerin olduğu not defteri ve 120 bin TL nakit para ele geçirilirken, 22 kişi gözaltına alındı.

Kütahya Emniyetindeki işlemlerinin ardından 22 şüpheliden 13'ü serbest bırakılırken 9'u ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden L.A., H.K., T.T., E.D., F.D. ve F.A. tutuklanırken, M.S.Y. adli kontrolle, E.Y. ve C.B. serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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