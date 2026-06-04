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Spor Yasa dışı bahis soruşturması! Sadettin Saran'a hapis cezası
Spor

Yasa dışı bahis soruşturması! Sadettin Saran'a hapis cezası

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yasa dışı bahis soruşturması! Sadettin Saran'a hapis cezası

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, S SPORT kanalındaki yayınlarda "yasa dışı bahis reklamı" yapıldığı iddiasıyla davada 2 yıl 6 ay hapis cezası ile 562 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sadettin Saran hakkında sahibi olduğu medya grubu (S SPORT) aracılığıyla yapılan maç yayınında yasadışı bahis reklamı yapıldığı iddiasına ilişkin iddianame hazırlanmıştı. Haklarında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 23.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Sadettin Saran katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada, Saran'ın bulunmaması nedeniyle son sözü alınamadı. Beyanda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) vekili, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Savunma yapan sanıkların avukatları ise, müvekkillerinin beraatlarını istedi.

SARAN VE KARDEŞİNE HAPİS AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran'ın, 'kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasadışı bahis oynamaya teşvik etmek' suçundan 2'şer yıl 6'şar ay hapis ile 562 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanıklar Emre Eren ile Azade Zeynep Haksal'ın ise aynı suç yönünden ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

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