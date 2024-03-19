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Yerel Yasa dışı bahis operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı
Yerel

Yasa dışı bahis operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-03-19 23:33:00 -
Yasa dışı bahis operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Hatay’da düzenlenen “yasa dışı bahis” operasyonunda 33 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kurucusu ve yöneticisi olduğu tespit edilen M.Ö’nün yanı sıra şüphelilerden 12’sinin “ofis ekibi”, 14’ünün “saha ekibi” ve 3’ünü ise “mali işlerden sorumlu paranın izini kaybettiren ekip” olarak çalıştığı belirlenerek, İstanbul ve Hatay’da 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 28’inin gözaltına alındığı operasyonda, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Ayrıca operasyon devam ederken, söz konusu suçlara ortak olduğu tespit edilen 5 şüpheli daha yakalandı. 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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