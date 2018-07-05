Yaş ve ücret aralığı belli oldu! Flaş "bedelli askerlik" açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "bedelli konusu seçimden sonra masamda olacak ilk gündem maddelerinden biri olacak" demişti. 24 Haziran seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler meclise çevrildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim'e kadar Anayasa'ya göre tatilde. Ancak bedelli askerlik konunun görüşülmesi için takvimde değişiklik olabilir. İşte bedelli askerlik konusunun ne zaman görüşüleceği ve nasıl olacağı konusunda detaylar...

MECLİS ÇALIŞMA PROGRAMI SÜREYİ BELİRLEYECEK

A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, bedelli askerlik konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi söylediği "Bedelli konusu seçimden sonra masamda olacak ilk gündem maddelerinden biri olacak" sözünü hatırlatan Ünal, "Dolayısıyla bu konuda gerekli düzenlemeler neyse süreçler tamamlanınca çalışmalar başlayacaktır" dedi.

Açıklamalardan önemli satırbaşları...

ÖZEL OTURUM

Bilindiği üzere TBMM 15 Temmuzda özel gündemle toplanacak. Burada, partilerin meclis grupları 15 Temmuzdan sonra bir çalışma kararı almaları halinde bedelli askerlik konusunun 15 Temmuz'dan sonra görüşülebileceğini belirten ünal "Partilerin meclis kurulları Anayasa gereği 1 Ekime kadar tatile de girebilir" dedi. Gruplar çalışmaya başladığında bedelli askerlik ile ilgili süreç başlayacak.

A Haber Ankara haber koordinatörü Fatih Atik, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarda, Bedelli askerlik bekleyenlere müjdeyi verdi.

Atik, hükümetin bu işi çözeceğini ve Milli Savunma Bakanlığı'nın çalışmalarını tamamladığını belirtti. Çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulucak, ardından yeni Milli Savunma Bakanı ile birlikte karar verilip bedelli askerlik çıkartılacak.

Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın birlikte yürüttükleri çalışmada sona gelindi. Genelkurmay prosfesyonel askerliğe ağırlık vermesinden dolayı bedelli askerliğe olumlu yaklaşıyor.

BEDELLİ YAŞI NE OLACAK?

Hükümet ilk olarak yaşı 28 olarak belirlemişti. Ancak beklenti 5 buçuk milyon gibi bir rakama çıkınca yaş 28'den 26'ya indirildi. Kesin karar ise ekim ayında belli olacak.

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik daha önceki senelerde 30 bin liralara kadar çıkmıştı. Ancak beklentinin yüksek olması bu fiyatların da makul bir düzeye çekilmesini sağladı. Hükümetin üzerinde çalıştığı fiyat aralığı 20 bin TL civarında.

A Haber Ankara haber koordinatörü Fatih Atik, Bedellik askerlik konusunda, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın ortaklaşa yaptıkları çalışmalarının sona erdiğini, ve ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da onayının ardından ekim ayında yürürlüğe gireceğini belirtti.

BAŞBAKAN DA GÜNDÜZ AÇIKLAMIŞTI

Başbakan Binali Yıldırım, yeni hükümetin önündeki gündem maddelerinden birinin de bedelli askerlik olacağını belirterek, "Sıkıntı, ülkemizin en büyük kaynağı olan, enerjisiyle, heyecanıyla bu gençlerimizin önündeki belirsizliği ortadan kaldırmak. Yapmamız gereken bu. O yüzden Silahlı Kuvvetler, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, hükümet bu konuyu birlikte ele alıp kapsamlı bir çözüm üretilecek mutlaka" dedi.