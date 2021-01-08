Yaş sebze-meyvede ihracat rekoru kırıldı

İstanbul Yaş Meyve-Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, geçen yıl salgının getirdiği tüm sıkıntılı şartlara rağmen çok önemli başarılara imza attıklarını söyledi. Mutlu, 2020’de önceki yıla göre yaş meyve-sebze ihracatının yüzde 20.8 artışla 2.7 milyar dolara ulaştığını belirtti. Mutlu, en fazla ihracat artışı gerçekleştiren ikinci sektör olduklarını aktardı. Mutlu, meyve-sebze mamulleri sektörünün ihracatını yüzde 8.8 artırarak 1.7 milyar dolara taşıdığını açıkladı. Ayrıca en yüksek ihracat artışı sağlayan üçüncü sektörün meyve sebze mamulleri olduğunu bildirdi.

Güvenilir ürünler öne çıktı

Mutlu, salgının tarım ve gıda sektörlerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Yaş-meyve sebze ile meyve- sebze mamulleri sektörlerinin salgından fazla etkilenmediğini dile getiren Mutlu, “Kritik süreçte güvenilir ve sürdürebilir ürünler ön plana çıktı. Ucuz değil, sürdürülebilir tedarikçinin önemi bir kez daha anlaşıldı” dedi. Türkiye’nin dünyadaki rakiplerinin çoğundan daha hızlı değişim ve dönüşüm gerçekleştirebildiğinin altını çizen Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mamul sektörü olarak meyve-sebzeyi en yüksek teknolojiyle donatılmış fabrikalarımızda yüksek hijyen koşullarıyla işleyip paketleyerek dünyanın tüketimine kesintisiz bir şekilde sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir ihracatımızla firmalarımız kısa sürede salgını fırsata çevirmeyi başardı. İhracat rakamlarımızda görülen artış bütün bu durumların sonucudur. Pandemi sürecinde hayata geçirilen erken tedbirler, üretici ile ihracatçının taleplerinin karşılanması adına alınan kararlar süreci kolay ve iyi atlatmamızı sağlamıştır.”

Rusya başı çekti

İstanbul Yaş-Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Mutlu, geçen yıl değer bazında en fazla ihraç edilen 5 ürünü ‘domates-taze’, ‘kiraz-taze’, ‘mandarinler-diğerleri’, ‘satsuma’ ve ‘nar’ olarak sıraladı. Mutlu, en fazla ihracatın da Rusya, Almanya, Ukrayna, Irak ve Romanya’ya yapıldığına dikkat çekti.

Tüketim artacak

Mutlu, bu yıl salgının kısmi olarak devam edeceğini ve bu durumun çok sayıda ülkede ekonomik anlamda sorun oluşturmayı sürdüreceğini vurguladı. Buna rağmen 2021’de gıda tüketiminin artacağını öngören Mutlu, şunları kaydetti: “Bu nedenle de tarıma elverişli toprakları bulunan ülkelerin sürdürebilir tarım politikaları üreterek tarıma dayalı sektörlere daha fazla yatırım yapacağını düşünüyorum. Türkiye’nin bir tarım ülkesi olması ve stratejik bir yerde bulunmasında dolayı bunu avantaja çevireceğine eminim. Güvenilir ve kaliteli ürün tedarik eden ülkelere ilgi artıyor. Türkiye de üretim tesisleri ve lojistik olarak bulunduğu konumdan dolayı gıda alanında önemli bir tedarikçi olmaya devam ediyor, edecek de.”

Mutlu’dan kritik tavsiye

Melisa Tokgöz Mutlu, Türkiye’de tarım üretiminin artması için gerekli politikalar uygulanmasını tavsiye ederek, “Bu ürün ve yeterli mahsul hem iç piyasanın tüketim ihtiyacını hem ihracat ayağının desteklenmesi için çok önem arz etmektedir. Sektör olarak, gerekli mercilerle görüşüp dünyada ‘yeni kıymetli maden’ olan tarım için ülkemizde de gerekli atılımlar yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.