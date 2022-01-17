Eğer sivilce sorununuz varsa yaş maya maskesi yöntemini cildinize uygulayabilirsiniz.

Yaş maya maskesi

Malzemeler

Bir paket yaş maya (40-42 gr oluyor ortalama)

Bir yemek kaşığı süt veya su

Yaş maya maskesi nasıl yapılır?

Bu iki malzemeyi güzelce karıştırıp macun kıvamına getiriyoruz. Bazıları peeling etkisi istediklerinde şeker veya pirinç nişastası ekliyor ancak aktif sivilceleriniz mevcut ise bu adımı atlamanızı öneririm çünkü peeling aktif sivilcelerin yayılmasına neden olacaktır.

Oldukça masrafsız, zahmetsiz ve doğal bir maske.

Macun kıvamına gelen maskeyi temiz yüzünüze ince bir tabaka halinde uyguluyorsunuz ve bu şekilde bekliyorsunuz burada en önemlisi bekleme süresi. Kimisi 5-10 dakika bekletin diyor kimisi yukarıda da gördüğünüz gibi maske kuruyana kadar bekletin diyor. Ben her ikisini de denedim. Kuruyana kadar beklettiğimde yüzüm çok kızardı. Bu durum kişiye göre değişeceğinden kesinlikle kontrollü hareket etmeniz. 5-10 dakika beklettikten sonra kontrol etmeye başlamanız kızarmaya başlarsa hemen yıkayın. Özellikle hassas ciltliler çok fazla bekletmemeli.

Yaş maya maskesinin kuru ciltlerdeki pullanmayı aldığı, yağlı ciltlerde sivilcelenme ve siyah nokta oluşumuna engel olduğu biliniyor. Aynı zamanda yaşlanma lekeleri ve kırışıklıklar, sivilce ve güneş lekeleri gibi cilt problemleri için de kullanılmaktadır.

Maske haftada 2 defa uygulanabilir.