  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Yaş maya maskesi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Yaş maya maskesi nasıl yapılır?

Hamur işlerinde sıkça kullanılan yaş maya, sadece mutfakta değil farklı alanlarda da kullanılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 12:38:00 - 2022-01-17 12:42:59
Yaş maya maskesi nasıl yapılır?

Eğer sivilce sorununuz varsa yaş maya  maskesi yöntemini cildinize uygulayabilirsiniz. 

Yaş maya maskesi

Malzemeler

  • Bir paket yaş maya (40-42 gr oluyor ortalama)
  •  Bir yemek kaşığı süt veya su

Yaş maya maskesi nasıl yapılır?

Bu iki malzemeyi güzelce karıştırıp macun kıvamına getiriyoruz. Bazıları peeling etkisi istediklerinde şeker veya pirinç nişastası ekliyor ancak aktif sivilceleriniz mevcut ise bu adımı atlamanızı öneririm çünkü peeling aktif sivilcelerin yayılmasına neden olacaktır. 

Oldukça masrafsız, zahmetsiz ve doğal bir maske.

Macun kıvamına gelen maskeyi temiz yüzünüze ince bir tabaka halinde uyguluyorsunuz ve bu şekilde bekliyorsunuz burada en önemlisi bekleme süresi. Kimisi 5-10 dakika bekletin diyor kimisi yukarıda da gördüğünüz gibi maske kuruyana kadar bekletin diyor. Ben her ikisini de denedim. Kuruyana kadar beklettiğimde yüzüm çok kızardı. Bu durum kişiye göre değişeceğinden kesinlikle kontrollü hareket etmeniz. 5-10 dakika beklettikten sonra kontrol etmeye başlamanız kızarmaya başlarsa hemen yıkayın. Özellikle hassas ciltliler çok fazla bekletmemeli. 

Yaş maya maskesinin kuru ciltlerdeki pullanmayı aldığı, yağlı ciltlerde sivilcelenme ve siyah nokta oluşumuna engel olduğu biliniyor. Aynı zamanda yaşlanma lekeleri ve kırışıklıklar, sivilce ve güneş lekeleri gibi cilt problemleri için de kullanılmaktadır.

Maske haftada 2 defa uygulanabilir.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay