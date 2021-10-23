Yaş maya maskesi ile gençleşin

Hepimiz olduğumuz yaştan daha genç olmak isteriz. Mutfakta sıkça kullanılan malzemelerden biri olan yaş maya ile genç görünmek mümkün. Maya, maske şeklinde cilde uygulandığında ciltte yüz germe etkisi oluşturur, kırışıklıkları azaltır, lekelerin rengini açar, cildi yeniler ve daha genç görünmenizi sağlar.

Yaş maya maske tarifi

Malzemeler

2 yemek kaşığı süt,

1 yemek kaşığı yaş maya

Uygulanışı

Uygun bir kapta 1 yemek kaşığı sütün içerisine mayayı yavaş yavaş ekleyerek karıştırın. Elde ettiğiniz losyon kıvamındaki maskeyi cildinize yukarı hareketler yaparak bir maske fırçası yardımı ile göz altı dahil tüm yüzünüze sürün. Yaklaşık 20/30 dakika kadar cildinizde bekletin. Maske kuruyup cildiniz iyice gerildikten sonra yüzünüze tampon şekilde ılık su uygulayıp maskesinin yumuşamasını sağlayın. Maske yumuşadıktan sonra ılık su ile yüzünüzü durulayın.

Not: Karma ve kuru ciltler içindir.