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YAŞ kararları son dakika Yaş’ta terfi edenlerin listesi

Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlık ettiği YAŞ toplantısı 45 dakika sürdü. Toplantının ardından alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı. Peki YAŞ kararlarına göre kimler terfi etti? Yaş’ta terfi edenlerin listesi.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 15:31:00 - 2020-07-23 15:34:31
YAŞ kararları son dakika Yaş’ta terfi edenlerin listesi

Son dakika YAŞ kararları haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile alınan YAŞ kararları kamuoyu ile paylaşıldı. Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı. YAŞ kararlarına göre, 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. 226 olan general/amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak.

 

 

 

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