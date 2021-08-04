YAŞ kararları açıklandı! Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı...

Yüksek Askeri Şura bugün toplantısı sona erdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesinin belirleneceği Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar açıklandı. Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever oldu.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda albay ve generallerin terfileri ele alındı.

YAŞ'ta alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın alınan kararları açıkladı:

44 general ve amiralin görev süreli 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatılmıştır. 1 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edilmiştir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Musa Avsever atandı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.

Halen 240 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2021 tarihi itibariyle 266 olacaktır.

Musa Avser kimdir?

Org. Musa Avsever, Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı Nernek köyünde doğdu. 2003'te tuğgeneral, 2007'de tümgeneral, 2012'de korgeneral rütbesine terfi etti.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra toplantısında orgeneralliğe terfi eden Org. Avsever ve 1. Ordu Komutanlığına getirilmişti.