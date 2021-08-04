YAŞ kararları 2021 kara kuvvetleri komutanlığı terfi listesi
YAŞ terfi atama kararları 2021 Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrası meraka edilir oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan 2021 YAŞ toplantısı sonrası Erdoğan’ın onayı sonrası kararlar açıklandı. 2021 YAŞ kararlarına göre Kara Kuvvetleri Komutanı (KKK) 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı orgenaralliğe yükselen korgenerallar, korgeneralliğe yükseltilen tümgeneraller, temgeneralliğe yükseltilen tuğamiraller, tuğamiralliğe yükseltilen tuğgeneraller ile tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar 2021 YAŞ kararları sonrası belli oldu. İşte YAŞ 2021 terfi kararları Kara Kuvvetleri Komutanlığı…
2021 YAŞ kararları kara kuvvetleri komutanlığı terfi listesi… Yüksek Askeri Şura kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.
2021 YAŞ kararları kara kuvvetleri komutanlığı terfi listesi
Orgenaralliğe yükselen korgenerallar şunlar oldu: Selçuk Bayraktaroğlu, Ali Sivri
Korgeneralliğe yükseltilen tümgeneraller 2021 YAŞ kararları
Levent Ergün, Metin Tokel
Tuğamiralliğe yükseltilen tuğgeneraller
İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Gültekin Yaralı, Rafet Kılıç, Fedai Ünsal, Tuncay Altuğ, Rasim Yaldız, Aydın Cihan Uzun.
Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar 2021 YAŞ kararları
İlker Görgülü, Erhan Akgül, Ender Güner, Erdoğan Koçoğlu, Tolga Genç, Erman Kiraz, Mustafa Köse, İlker Ertuğrul, Mehmet Kurugül, Hasan Ceylan, Ahmet Burak Yürüten, Ergün Fidan, Osman Pektaş, Ayhan Kalender, Mustafa Özay, Sinan Gökoğlu, Şükrü Özbakır, Soner Oruçoğlu, Şahin edilmez, Mehmet Fatih Ören, Erdin Kaya, Selçuk Kaya, Ercan Eroğlu, Eray Üngüder, Şenol Çetin, Metin Kılıç, Ömer Şahin Selvi, Mahmut Büyükcingi, Yusuf diker, Zeynel Abidin Erginbaş,Erdal Sertuğ Telli, Birol Arslan, Haluk Doğan, Numan Yöner, Fatih Dağlı, Mehmet Ali Durmuş, Esat Mahmut Yılmaz.