YAŞ kararları 2020 YAŞ terfi atama tam listesi
Son dakika haberler… Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. YAŞ terfi atama kararları açıklandı. YAŞ kararlarına göre, Korgeneral Metin Gürak Orgeneralliği, Tümgeneral Veli Tarakcı Korgeneralliği, Deniz Kuvvetleri Kumutanlığından Koramiral Ercüment Tatlıoğlu Oramireliğe, Tümarilal Aydın Şirin Koramirelliğe terfi ettirildi. İşte YAŞ kararları 2020 terfi atamalar tam listesi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından alınan kararları imzaladı. 30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakcı korgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe terfi ettirildi.
YAŞ kararları terfi atama listesi
Kara Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından tuğamiraller Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."