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YAŞ kararları 2020 listesi

Son dakika gelen habere göre YAŞ kararları belli oldu. YAŞ kararları 2020 tam liste merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar onaylandı. Bu kararlara göre 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. Peki YAŞ terfi atama kararları nelerdir? YAŞ kararları terfi atama listesi 2020!

Yeniakit Publisher
2020-07-23 16:06:00 - 2020-07-23 16:13:31
YAŞ kararları 2020 listesi

 

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi.YAŞ kararları kapsamında 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.

Konu ile ilgili olarak YAŞ kararları kapsamında 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. 226 olan general/amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak.  Bunun yanı sıra Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe terfi etti. 

İşte YAŞ kararları 2020 listesi

 

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