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Yaş hurmanın bilinmeyen faydaları

Yaş hurma diğer adıyla, Trabzon hurması olarak bilinmektedir. Yaş hurmanın sağlığa yararları çok fazla. İşte yaş hurmanın bilinmeyen faydaları…

10 Aralık 2018 Pazartesi 23:34
Yaş hurmanın bilinmeyen faydaları

İçinde yüksek miktarda nişasta, glikoz, mineral ve vitamin bulunduran taze hurma kesinlikle evinizde tüketilmesi gereken önemli besinlerden biri.

Özellikle yeni doğum yapan kadınların tüketmesi gereken bu besin, doğumda kaybedilen enerjinin ve kanın normal seviyeye gelmesinde önemli bir rol oynuyor.

TAZE HURMANIN FAYDALARI

Rahimde bulunan kasları kuvvetlendirir.

Balgama ve öksürüğe iyi gelmektedir.

Tansiyonu düşürür.

Sindirim sistemini rahatlatır.

Aç karnına tüketildiğinde bağırsaktaki asalakları öldürür.

Hafızayı güçlendirir.

Hamilelerde sütü artırır.

Yaşlanmayı geciktirir.

Dinç tutar.

Doğum esnasında ve daha sonrasında kanamaları önler.

 

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 23:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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